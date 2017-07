Ferrocarrils denuncia els youtubers que es van colar als túnels inundats de la T2

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha interposat una denúncia contra els dos youtubers que van accedir la nit del passat 29 de juny a les instal·lacions subterrànies inundades de la T2, les van recórrer amb barca i van publicar l'enregistrament als seus canals de Youtube i en altres xarxes socials.

L'empresa entén que els fets protagonitzats per aquestes dues persones són constitutius d'un delicte de violació d'immobles, segons arreplega el Codi Penal en l'article 203.3, alhora que sol·licita que s'esbrine la identitat dels autors.

Segons han confirmat fonts d'FGV, de la investigació es desprén que els dos protagonistes van accedir a les instal·lacions després de saltar una tanca de quatre metres situada al carrer d'Artesans de València. L'empresa no ha detectat danys a les infraestructures ni a les portes d'accés, però adverteix "de la perillositat" dels fets, que ha qualificat com a "reprovables i irresponsables" per part dels qui han envaït un espai "tancat i amb accessos prohibits a la circulació de persones i de vehicles".

La Generalitat Valenciana recalca que les obres de la T2 van ser "abandonades per l'anterior Consell en 2011 i comprenen un itinerari que té l'origen en el carrer d'Alacant i continua a través d'un túnel fins a Germans Maristes". D'allí "l'itinerari en superfície arriba fins a Natzaret. Les instal·lacions foren traspassades l'any passat a FGV".

El Consell posarà en funcionament la línia en 2023

El nou Consell va desbloquejar les obres amb l'ajuda de fons FEDER i s'ha compromés a enllestir el tram Alacant-Germans Maristes en 2023. A més, FGV va iniciar fa unes setmanes els treballs de manteniment i conservació de la T2.