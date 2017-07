Podem reclama al Consell una "auditoria ciutadana" i uns pressupostos "més socials"

Podem vol que una auditoria ciutadana avalue els primers dos anys de gestió del govern del Botànic. Aquesta ha sigut la principal reclamació del nou secretari general de Podem, en la primera reunió oficial que Antonio Estañ manté amb el govern des de la seua elecció en substitució d'Antonio Montiel el passat mes de maig.

Estañ ha acudit al Palau de la Generalitat on, durant una hora, ha mantingut una trobada amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la vicepresidenta Mónica Oltra. El líder de Podem ha demanat també un reforçament de les polítiques socials del Consell que es visibilitze als pressupostos.

Estañ no ha sol·licitat durant la reunió que Ximo Puig se sotmeta a una moció de confiança en l'equador de la legisltura, però ha anunciat que, quan es convoque la comissió de seguiment de l'Acord del Botànic el proper mes de setembre, inclourà aquest mecanisme de rendició de comptes "una proposta global i reglada" de supervisió del compliment dels pactes. "Les crítiques que podem fer és que moltes propostes que considerem vitals per a canviar el model del País Valencià –infrestructures, treball precari i model productiu– no s'estan duent a terme amb la rapidesa que a nosaltres ens agradaria", ha detallat el líder de Podem.

Antonio Estañ ha oferit el suport al Consell per a "plantar-se davant de Madrid" per a la millora del finançament autonòmic. Preguntat per si la incorporació del seu partit al govern de Castella-La Manxa podria estendre's a altres territoris, Estañ ha apel·lat al caràcter "plurinacional" de Podem per a establir que el model castellà no és "exportable ni reproduïble" i ha recordat que aquesta qüestió es va debatre durant el procés de renovació de les estructures partidàries i que es va optar perquè la formació continuara fora del Consell, tot fent una tasca de control i espenta de les polítiques progessistes,