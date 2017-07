València dedicarà un carrer a Miguel Ángel Blanco i a altres víctimes polítiques com Guillem Agulló i Miquel Grau

L'Ajuntament de València dedicarà un carrer al regidor del PP d'Ermua assassinat fa 20 anys per ETA, Miguel Ángel Blanco, i altres vies a més víctimes d'aquesta banda terrorista. Així mateix, traslladarà a llocs "més destacats" de la ciutat els carrers dedicats a valencians que van ser assassinats pel terrorisme etarra com Manuel Broseta i Francisco Tomás y Valiente, o el català Ernest Lluch.

El consistori ha adoptat aquesta decisió aquest dijous en el ple ordinari del mes de juliol, a partir de la moció alternativa que l'equip de govern que presideix l'alcalde Joan Ribó, i que conformen Compromís, PSPV i València en Comú, ha presentat a les que havien plantejat el PP i Ciutadans (CS) per a demanar que el consistori, coincidint amb el 20 aniversari del seu assassinat, dedique un carrer a Miguel Ángel Blanco. PP i CS, les iniciatives del qual han quedat sense efecte, s'han abstingut en la votació de l'alternativa del govern local.

L'acord adoptat destaca que l'Ajuntament de València proposa "continuar rebutjant totes les formes de terrorisme, treballant pels drets humans i seguint amb les mesures de reparació a totes les víctimes i familiars". En aquesta línia, el consistori ha decidit "preveure en la ciutat, tal com es dispose de vies públiques pendents d'assignar denominació, donar el nom de Miguel Ángel Blanco" a una d'aquestes, així com destinar de la mateixa manera vies a Josefina Corresa, assassinada per ETA en l'atemptat comés en un grans magatzems de València, o a altres víctimes també de caràcter polític com Guillem Agulló o Miquel Grau.

A més, la decisió plenària preveu donar espais "més destacats" als carrers amb què compten Lluch, Broseta i Tomás y Valiente. La regidora de Cultura, Glòria Tello, que ha defensat l'alternativa de l'equip de govern i ha expressat la seua "preocupació" per "les víctimes de tots els terrorismes", ha justificat el rebuig a les mocions de PP i Cs, per considerar "irrespectuós" ressaltar únicament una víctima del terrorisme sobre les altres. Així, ha descartat la "distinció inhumana" a un sol assassinat i establir "víctimes de primera o segona categoria".