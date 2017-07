Educació recorda que la resolució del TSJ que obliga a retornar al plurilingüisme del PP únicament afecta l'alumnat de tres anys

La Generalitat ha fet una primera valoració de la resolució del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià que obliga la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport a retornar al model de plurilingüisme del PP de l'any 2012 ja que el Decret de Plurilingüisme Dinàmic aprovat per l'actual Consell va quedar sense efecte en suspendre el tribunal de manera cautelar la norma a instàncies de la Diputació d'Alacant. En un comunicat, el departament que dirigeix Vicent Marzà ha assenyalat que "no comparteix" el sentit del pronunciament del tribunal, tot i que "complirà" amb el que han dictat els magistrats.

Així mateix, la Conselleria recorda que "a efectes pràctics aquesta sentència afecta l'alumnat que està matriculat el pròxim curs en Educació Infantil de 3 anys", i que no té incidència en la resta de cursos o etapes formatives, atès que la implantació del decret era progressiva. "La resta d'alumnes continuen amb els programes lingüístics que han tingut fins al curs 2016-2017", afegeix el comunicat.

Finalment, la Generalitat, que emplaça a una roda de premsa futura, assegura que "l'objectiu de la Generalitat és garantir i fer efectiu el plurilingüisme a tot l'alumnat valencià. Allò important és que els xiquets i xiquetes aprenguen llengües i això es durà a terme des de la Generalitat, sense dubtes, amb els instruments que calguen".

Aquest matí, poc després de fer-se pública la sentència, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, s'ha mostrat "preocupada" per la decisió del TSJ tot i que ha admés que encara no coneixia el text com per a valorar-lo. "Quan arribe la sentència s'estudiarà per part de l'Advocacia de la Generalitat i farem les valoracions polítiques i jurídiques sobre aquest tema", ha puntualitzat Oltra després de reunir-se, junt amb el president Ximo Puig, amb el secretari general de Podem, Antonio Estañ.

Sobre aquest tema, la vicepresidenta del Consell ha admés que no coneixia el text i, per açò, ha eludit valorar-lo. "A nosaltres les valoracions ens agrada fer-les amb coneixement de causa i quan tinguem el text. Una valoració rigorosa per part d'un govern no es fa sobre una notícia, sinó sobre text legal".

No obstant açò i insistida sobre si li "preocupava" la situació, ha manifestat: "Clar que em preocupa que s'anul·le un decret d'aquest govern, és evident, si no em preocupara seria una inconscient". "Ens preocupa i per això ens ocupa, però ho estudiarem bé per a veure els arguments polítics i jurídics en funció del text de la sentència", ha remarcat. Per a Oltra, les decisions judicials són "opinables", però "sempre amb coneixement de causa i no des de les especulacions", ha resolt.