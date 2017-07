El govern de l'Ajuntament de València s'oposa al manifest a favor dels bous al carrer

L'equip de govern de l'Ajuntament de València, presidit per l'alcalde Joan Ribó i conformat per Compromís, PSPV i València en Comú, ha rebutjat aquest dijous que el consistori done suport al manifest remés per la Federació de Penyes de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana i ha expressat la seua oposició al "maltractament" animal i al "patiment emocional i físic" que suposa per als bous festejos com el 'bou embolat'. El passat any, el consistori va prohibir la celebració del 'bou embolat' i el 'bou en corda' en el seu terme municipal. La moció ha sigut plantejada pel grup municipal del PP, l'únic grup que ha donat el seu vistiplau, atés que Cs ha plantejat com a complement realitzar "una consulta popular" sobre aquest tipus de festejos.

La proposta del PP, defensada pel regidor Félix Crespo, sol·licitava, amb el suport que reclamava al citat manifest, deixar sense efecte i anul·lar l'acord adoptat per la junta de govern local del consistori en juny de 2016 amb la finalitat de "permetre que les pedanies del nord i l'oest" de València "puguen seguir celebrant amb normalitat les diferents modalitats d'aquests festejos amb totes les cauteles necessàries per a garantir l'indiscutible i degut respecte a la integritat dels animals participants".

Abans de començar el debat han intervingut en la sessió plenària, des de les llotges del públic, una representant de l'associació Anima Naturalis i una altra d'una entitat formada per veterinaris en favor dels drets dels animals. Ambdues han expressat el seu rebuig a festejos taurins com els citats i han afirmat que en aquests s'afecta el "benestar animal" i es produeix "maltractament" i "patiment" en aquestes espècies, com també ha apuntat la regidora de Cultura, Glòria Tello. Han demanat que atenent a l'evolució social desapareguen aquest tipus d'esdeveniments.

Félix Crespo ha alertat durant la defensa de la moció del PP de les crítiques de les penyes taurines i d'altres col·lectius vinculats al món dels festejos taurins per la retallada de drets que pateixen ciutadans de localitats on es prohibeixen celebracions com 'el bou embolat' respecte a altres de poblacions en les quals es mantenen. Així mateix, ha ressaltat, com apunta el manifest, l'existència de "normes que permeten realitzar festejos taurins" per a garantir el seu bon desenvolupament.

"El maltractament no és cultura"

En resposta a l'oposició, la regidora de Cultura ha rebutjat activitats que "suposen maltractament" i "enfrontar la societat". Tello ha assegurat que embolar un bou suposa "maltractament i patiment emocional i físic" per a l'animal i ha afirmat que "una tradició no justifica el maltractament", a més d'indicar que els festejos taurins "no tenen tant d'arrelament com diuen".

"Açò no és cultura, la cultura és patrimoni de tots. No hi ha res de cultura en torturar animals", ha subratllat l'edil, que ha al·ludit a la mort d'un bou a Foios (l'Horta Nord) recentment després de ser embolat i xocar amb el piló com a conseqüència de la "por". Tello ha preguntat a PP i Cs si volen ser "còmplices" de situacions com aquesta.

La regidora ha agregat que "governs de tots els colors estan modificant tradicions" i ha citat com a exemples el Bou de la Vega, les corregudes de bous a Balears o les mesures adoptades a Aragó davant el bou "embolado" i amb corda. "L'equip de govern és sensible als animals i el seu benestar. No dóna suport ni a la moció del PP ni a l'alternativa de Ciutadans perquè el maltractament no està sotmés a consulta", ha destacat Tello.