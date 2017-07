Hosbec bufa 40 espelmes

Ara fa quaranta anys, el 27 de juliol de 1977, a les onze hores, es reunien a Benidorm un grup d'empresaris per a constituir la primigènia Associació Local d'Empresaris d'Hostaleria de Benidorm, el desenvolupament posterior de la qual donaria lloc al que a hores d'ara és l'Associació Empresarial Hotelera de Benidorm i la Costa Blanca (Hosbec).

El primer president va ser Manuel Navarro Padilla, que recorda que ja en aquell moment els hotelers tenien dificultats amb els turoperadors; que des de l'estranger es mirava amb recel la situació d'Espanya, recentment eixida d'una dictadura; i que aquella entitat "va ser la que va ajudar al fet que les difícils relacions amb els sindicats de treballadors foren més fluïdes i no arribara a situacions insalvables".

"Els que vam posar la primera pedra del que hui és Hosbec ens sentim realment orgullosos d'on heu situat aquesta magnífica associació", ha declarat Navarro.

Rafael Ripoll Miguel va rellevar en 1981 a Navarro en la presidència. Ripoll recorda com va ser a Benidorm, gràcies al suport d'Hosbec, on es va gestar l'Agrupació Hotelera de les Zones Turístiques d'Espanya (Zontur), "que va treballar molts anys en defensa del turisme vacacional espanyol".

Els primers turistes de Canadà i EUA, abans a Benidorm que a València

En 1986 li va tocar el relleu a José Mª Díez, encara en actiu, que recorda que en aquells anys ja es van engegar iniciatives com la Federació Turística de Benidorm, o la Confederació Empresarial Turística de la Comunitat Valenciana, "que tampoc van funcionar en aquell temps". Rememora la vaga general de 28 d'octubre de 1988 i com no va afectar els turistes per l'intens diàleg establit entre els sindicats i aquesta patronal.

En aquella època també va començar "la promoció moderna de Benidorm", amb visites porta a porta a Escandinàvia, Àustria, Suïssa, Hongria, República Txeca... "Fins i tot van arribar els primers turistes de Canadà i EUA, molt abans que València fixara els seus ulls en aquest mercat", explica Díez, que apunta que "no tot van ser mels", també va haver-hi projectes que no van prosperar en aquells anys com la Cooperativa de Crèdit Hoteler o l'autoassegurança d'impagaments.

En 1989 accedeix a la presidència d'Hosbec Domingo Devesa i es va mantenir en aquest càrrec fins a la seua primerenca defunció en 1995. Domingo Devesa serà recordat per modernitzar l'associació, per impulsar-la als llocs de decisió política i econòmica, i per engegar emblemàtics projectes com el CdT que hui porta el seu nom, el pla de Qualitat Hotelera o la liberalització del programa de turisme social. Seues són les famoses declaracions quan la societat alacantina es va mobilitzar per la retirada d'Iberia de l'aeroport d'Alacant en 1991: "Iberia sempre arriba tard".

La inauguració de Terra Mítica

Francisco Savall, llavors propietari d'Hotels La Marina, va pilotar l'associació fins a l'any 2000. Hosbec es posiciona en aquest període com la representació empresarial turística valenciana més important, en aconseguir presència en tots els fòrums de decisió econòmica, turística i empresarial. En aquesta època van tindre especial importància la gestació i inauguració de Terra Mítica i les primeres pedres de la nova terminal de l'aeroport d'Alacant i de l'AVE.

Pere Joan Devesa, director general d'Hotels Posidó, va presidir Hosbec des de 2000 a 2008, i en els primers anys també era president de Zontur. Durant el seu mandat, Hosbec va iniciar un procés d'expansió territorial en ampliar el seu àmbit d'actuació a tota la demarcació d'Alacant i va deixar de ser una associació merament comarcal.

Antoni Mayor, president des de 2008

L'actual màxim responsable, Antoni Mayor va accedir a la presidència d'Hosbec en 2008, encara que la seua vinculació amb Hosbec ve des de la seua fundació. De fet, va ser un dels signants de l'acta fundacional al costat d'altres empresaris hotelers rellevants com Francisco García, Vicente Pérez Gasquet, Amadeo Sabat, Jaime Fuster, José Medina, Pepe Terrats, Francisco Sellés, Erik Maris i Domingo Devesa.

En 2011 l'associació va estendre el seu àmbit d'actuació a tot el territori valencià i va professionalitzar tots els seus servicis amb una especial atenció a la tecnologia digital. "Una dura crisi econòmica amb ajustos sense precedents, la desitjada recuperació i enlairament de l'activitat turística, l'aparició dels nous competidors a l'empara d'una economia que no és col·laborativa sinó submergida, i un ampli dèficit de finançament dels municipis turístics són matèries que han marcat l'agenda d'aquests últims anys fins a completar els 40 anys", ha indicat l'organització.

237 empreses associades

Hosbec té a hores d'ara 237 empreses associades que representen 75.600 llits hotelers i d'allotjament turístic, amb una representativitat inèdita en cap altra organització empresarial turística, del 70% a la demarcació d'Alacant i del 40% al País Valencià. En l'actualitat compta amb una plantilla d'onze persones i ofereix servicis exclusius com ara HosbecSalud, Qualitat, Projectes i Formació, BigData i Assessoria Energètica.