El Consorci de Museus obri un nou procés selectiu per a triar 19 projectes artístics

El Consorci de Museus ha llançat quatre noves convocatòries públiques, per a la selecció de projectes artístics per als pròxims anys 2018-2020. Aquesta és la segona edició de les convocatòries "Escletxes" de producció artística i suport a la investigació, dirigida a creadors i que seleccionarà sis propostes artístiques; "V.O." per a la selecció de sis projectes de comissariat i "365 dies VLC" que triarà un projecte de comissariat durant un any, per a la Sala Carlos Pérez del Centre del Carme de València.

A aquestes cal sumar la nova convocatòria que a partir de l'any que ve omplirà de contingut la Sala Ferreres-Goerlich del Centre del Carme, a més d'altres sales de Castelló i Alacant. Trajectòries: convocatòria per a la revisió de trajectòries artístiques valencianes, amb la qual cosa es volen seleccionar altres sis propostes.

“D'aquestes convocatòries eixiran la majoria de les exposicions que veurem en els pròxims tres anys, tant en el Centre del Carme de València, com en les sales de Castelló i Alacant on el Consorci col·labora. En total se seleccionaran 19 projectes artístics amb una dotació de 440.000 euros", va explicar el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont. Cal apuntar que tret del projecte "365 dies VLC", que és anual, les convocatòries es publicaran cada dos anys. Estan dirigides tant a artistes com a comissaris, nascuts o residents al País Valencià, en el cas d'"Excletxes" i "365 dies" i en el cas de "V.O" i "Trajectòries" la participació està oberta a qualsevol persona que presente un projecte de comissariat.

Trajectòries

L’objectiu d’aquesta convocatòria és seleccionar sis projectes de comissariat que aborden en profunditat la trajectòria professional d’artistes o col·lectius amb una carrera reconeguda i en plena maduresa creativa, i contribuir, al mateix temps, a construir el relat de l’art contemporani al territori valencià. Podrà optar a la convocatòria qualsevol persona, a títol individual o col·lectiu, que presente un projecte de comissariat.

Els projectes es podran veure al llarg dels anys 2018, 2019 i 2020 tant en el Centre del Carme de València, com en altres centres consorciats d'Alacant i Castelló.

La dotació econòmica per a cada un dels projectes és de 50.000 euros (5.000 euros, com a honoraris de comissariat, altres 5.000, per a l'artista o col·lectiu la trajectòria del qual es revisa; i 40.000 euros per al desenrotllament del projecte i la seua exposició).

Per a la valoració i selecció de les sol·licituds presentades es constituirà un jurat integrat per José María Rosa, artista visual (a proposta d'AVVAC, Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló), Nekane Aramburu, directora d'Es Baluard, Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma (a proposta d'AVCA. Associació Valenciana de Crítics d'Art); Amador Griñó, cap d'Exposicions del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (a proposta del Consorci de Museus) i José Luis Pérez Pont, gerent del Consorci de Museus (en delegació de la presidenta de la Comissió Cientifico Artística del Consorci de Museus).

El termini per a presentar projectes a "Trajectòries" finalitzarà el 30 d'octubre del 2017.

Escletxes

Es publica la segona edició d'Escletxes. Convocatòria de producció artística i suport a la investigació, per a la producció de sis projectes artístics inèdits.

La iniciativa va dirigida a artistes i col·lectius lligats a la creació contemporània, que presenten propostes que estiguen en via d'investigació i requerisquen d'un impuls econòmic per a la seua producció, havent de tindre com a objectius l'experimentació i innovació en l'àmbit de la creació artística.

Poden optar a la convocatòria artistes, a títol individual o col·lectiu, nascuts/des o residents al País Valencià.

Els projectes seleccionats seran objecte cada un d'ells d'una exposició organitzada pel Consorci de Museus en el Centre del Carme (València), podent a més exhibir-se en altres centres consorciats d'Alacant i Castelló.

La dotació econòmica per a cada projecte serà de 15.000 euros (3.000 com a honoraris per als i les artistes participants i 12.000 destinats a la producció). Els costos derivats de l'organització de l'exposició o itineràncies aniran a càrrec del Consorci de Museus fins a un màxim de 10.000 euros.

Per a la valoració i selecció de les sol·licituds presentades es constituirà un jurat integrat per María Cañas, artista multimèdia (a proposta d'AVVAC. Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló); Manuel Olveira, director del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (a proposta d'AVCA. Associació Valenciana de Crítics d'Art); Marina Nuñez, artista multidisciplinari (a proposta d'ACOA. Artistes Contemporanis Alacant) i José Luis Pérez Pont, gerent del Consorci de Museus (en delegació de la presidenta de la Comissió Cientifico Artística del Consorci de Museus).

El termini per a presentar-se a esta convocatòria finalitzarà el 2 d'octubre del 2017.

V.O.

L'objectiu de la segona edició d'aquesta convocatòria és la selecció de sis projectes de comissariat, de caràcter inèdit, per a la realització d'exposicions durant els anys 2018, 2019 i 2020 en el Centre del Carme (València), podent a més exhibir-se en altres centres consorciats d'Alacant i Castelló.

Podrà optar a la convocatòria qualsevol persona, a títol individual o col·lectiu, que presente un projecte de comissariat.

Els projectes han d'abordar la creació artística contemporània i la innovació en els processos creatius, promovent la mobilitat de les produccions expositives i les diferents disciplines artístiques.

S'estableix una dotació econòmica per a cada un dels projectes curatorials de 25.000 euros (3.000 euros, en concepte de comissariat i 22.000 euros per al desenvolupament del projecte i de l'exposició, en el que s'inclouen els honoraris d'artistes (el 15% d'este import).

Per a la valoració i selecció de les sol·licituds presentades es constituirà un jurat integrat per Aurora Alcaide, investigadora i professora de la Facultat de Belles Arts de la Universidad de Murcia (a proposta d'AVVAC. Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló); Susana Blas, comissària i historiadora de l'art contemporani especialitzada en creació audiovisual (a proposta d'AVCA. Associació Valenciana de Crítics d'Art); Paloma Navares, artista multi-disciplinaria (a proposta d'ACOA. Artistas Contemporáneos de Alicante) i José Luis Pérez Pont, gerent del Consorci de Museus (en delegació de la presidenta de la Comissió Cientifico Artística del Consorci de Museus).

El termini per a presentar-se a esta convocatòria finalitzarà el 2 d'octubre del 2017.

365 dies VLC

L'objectiu de la segona edició d'aquesta convocatòria és la selecció d'un projecte de comissariat, durant un any, per a la Sala Carlos Pérez del Centre del Carme (València). El projecte haurà d'incloure, a més de la programació expositiva, un programa d'activitats unit a aquest.

Podrà optar a la convocatòria tota persona resident o nascuda al territori valencià, que presente un projecte de comissariat, a títol individual o col·lectiu.

Les propostes abordaran la creació artística més contemporània. Es valorarà, així mateix, la introducció de nous formats expositius, les estratègies educatives per a aproximar al públic l'art contemporani, com a tallers i altres ferramentes de divulgació, investigació i participació ciutadana.

S'establix una dotació econòmica per al projecte 'curatorial' de 90.000 euros (12.000 euros en concepte d'honoraris de comissariat i 78.000 euros destinats a la producció i realització del projecte, on estan inclosos els honoraris i/o els drets de propietat intel·lectual dels/les artistes (el 15% d'aquest import).

Per a la valoració i selecció de les sol·licituds presentades es constituirà un jurat integrat per Joan Morey, artista visual (a proposta d'AVVAC. Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló); Piedad Solans, doctora en Història de l'Art i comissària d'exposicions (a proposta d'AVCA. Associació Valenciana de Crítics d'Art); Rosalía Torrent, Professora titular d'Estètica i Teoria de les Arts de la Universitat Jaume I de Castelló (a proposta del Consorci de Museus) i José Luis Pérez Pont, gerent del Consorci de Museus (en delegació de la presidenta de la Comissió Cientifico Artística del Consorci de Museus).