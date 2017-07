PP i Cs, satisfets amb l'anul·lació del Decret de Plurilingüisme

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, s'ha pronunciat sobre les dues resolucions emeses hui pel TSJ valencià sobre el Decret de Plurilingüisme. La líder del PP ha assenyalat que la normativa del Consell "no ha tingut el diàleg necessari", s'ha "imposat, discrimina clarament i enfronta" la comunitat educativa, per la qual cosa ha demanat al govern valencià un "gran acord" en Educació.

A més a més, Bonig ha denunciat la "inacció" del Consell i el "sectarisme" de Compromís. "Des del PP no farem batalla política i li estenem la mà al president per arribar a un gran acord en matèria educativa", ha destacat la presidenta dels populars valencians, qui ha reclamat "altura de mires".

Així mateix, ha assegurat que el PP "està a favor de la llibertat dels pares a l'hora de triar el tipus d'educació i la llengua vehicular que volen" per als seus fills. En aquest sentit, ha demanat que els equips directius dels centres i els pares tinguen "seguretat i certesa" de quin és el model i projecte lingüístic que s'aplica en cadascun dels col·legis i instituts.

Per la seua banda, César Sánchez, president de la Diputació d'Alacant, institució que va recórrer contra el Decret de Plurilingüisme, ha instat el Consell a "tornar a la legalitat" en matèria educativa i a "aplicar el decret sobre el model lingüístic de l'any 2012 que tan bons resultats educatius ha donat a la Comunitat Valenciana". "Els valencians i els alacantins volem que es respecten les lleis, volem que es respecte la llibertat dels pares a triar l'educació dels seus fills i volem que es respecten els drets fonamentals dels nostres fills i filles, i així ho han reconegut els tribunals en les diferents resolucions judicials adoptades fins a hui en relació a un decret que discrimina i divideix la societat", ha indicat Sánchez, qui ha reclamat al Consell que respecte la justícia.

A més, Sánchez ha tornat a apel·lar al consens perquè, segons ha dit, "no és necessari buscar la radicalitat per a canviar les coses". "Amb diàleg, consens i acord podem trobar punts de trobada perquè, per descomptat, no volem un govern de la Comunitat Valenciana que funcione a força de martellades i decrets", ha conclòs.

Dimissió de Marzà

Per part de Cs, la seua portaveu adjunta a les Corts, Merche Ventura, ha exigit la dimissió del conseller d'Educació, Vicent Marzà, "pel caos que ha creat en l'educació", alhora que ha exigit al Consell que comence "de zero" i aprove "un model trilingüe consensuat i sense discriminacions".

"Quantes garrotades judicials necessita el Consell per a aturar definitivament 'el decret de les desigualtats'?", s'ha preguntat la diputada, qui ha advertit que "des del principi existien seriosos dubtes sobre la legalitat del decret, ja que discrimina els alumnes en funció de la llengua vehicular que trien". "No es pot fer política educativa des del sectarisme i sense escoltar a ningú", ha lamentat Ventura, qui ha exigit al Consell que "deixe d'improvisar i acate la sentència dels tribunals".

En aquest sentit, ha reclamat "unes instruccions clares per als centres educatius i pares i mares perquè sàpiguen quin model lingüístic s'aplicaran al setembre". A més, ha preguntat "si s'haurà de repetir o no el procés d'admissió escolar o si es tornarà al model de les línies en castellà i valencià.

Defensa de l'autonomia

També s'ha pronunciat el síndic de Compromís en les Corts, Fran Ferri, qui ha assenyalat que "evidentment, no podem compartir unes posicions que en la seua argumentació ataquen el valencià i l’autonomia dels valencians i valencianes amb un posicionament polític totalment ideologitzat”.

Segons Ferri "no podem compartir el raonament del tribunal posant una llengua oficial com el valencià en una situació de desavantatge i subordinació. Els valencians i valencianes tenim dues llengües, el valencià i el castellà, i tenim el dret a fer polítiques per a garantir la igualtat real entre ambdues i l’aprenentatge d’altres idiomes a través del plurilingüisme".