Corpfin Capital inaugura un centre comercial a Carcaixent

El nou parc comercial Taronja, situat al nord de Carcaixent al principal eix de connexió amb el municipi d'Alzira, ha obert aquest dijous les portes amb establiments de Kiwoko, Worten i Burger King i 300 places d'aparcament en superfície.

El parc comercial ha estat construït i promogut per Corpfin Capital Retail Parks i compta amb una superfície de 4.400 metres quadrats sobre una parcel·la de 10.000 metres quadrats. Per a aquest projecte, el fons ha destinat una inversió de 5 milions d'euros, de 50 llocs de treball directes.

Corpfin Capital Retail Parks va nàixer amb l'objectiu d'adquirir sòl a Espanya, gestionar, promoure i construir en ell mitjanes superfícies (retail parks) per al posterior arrendament dels actius a operadors de primer nivell, segons ha indicat el fons en un comunicat. El fons ja va obrir en juny de 2016 el centre comercial Las Moruchas (Àvila), on posteriorment va desinvertir. Actualment, a més, té en fase de desenvolupament dos parcs comercials a Pozuelo i Alcorcón (Madrid).

Primera inversió del fons al País Valencià

Javier Basagoiti, soci i conseller delegat de Corpfin Capital Real Estigues, ha assenyalat durant l'acte que “l'obertura d'aquest parc comercial suposa una nova fita per a Corpfin Capital Retail Parks. Es tracta de la nostra primera inversió de parc de mitjanes (superfícies) a la Comunitat Valenciana, en un municipi amb un enorme potencial com Carcaixent i que estem convençuts que ens ajudarà a consolidar-nos com una mercantil de referència nacional en el sector”.

Per la seua banda, Mario Pereira, director general de Worten Espanya i Portugal, va apuntar que l'empresa està "encantada de formar part del projecte i de poder portar tecnologia per a tots a la localitat de Carcaixent". "Aquesta obertura mostra el desenvolupament de la marca a Espanya, amb tendes cada vegada més innovadores i adaptades a les necessitats dels nostres clients. La nova tenda de Carcaixent compta amb una superfície de 850 metres quadrats de sala de vendes, i està equipada amb el major assortit en tecnologia, mobilitat, grans i xicotets electrodomèstics, televisors i productes de cura personal pensats per a tots els nostres consumidors”, ha indicat.