Economia estudia crear meses conjuntes amb Medi Ambient i Infraestructures per a autoritzar projectes d'energies renovables

La Conselleria d'Economia recull el guant del sector de les renovables i agilitzarà l'aprovació d'instal·lacions de generació d'energies netes. El departament que dirigeix Rafa Climent estudia implantar meses conjuntes amb tècnics de les conselleries d'Economia, Medi Ambient i Obres Públiques que tramiten les autoritzacions de projectes energètics, segons ha pogut saber Diari La Veu. Aquesta mesura pot contribuir a reduir el temps entre el moment en què una empresa presenta una sol·licitud i quan el Consell li dóna el vistiplau.

A més, aquest divendres, el ple del Consell aprovarà la modificació del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV), aprovat en 2001, per a suprimir el tràmit del concurs previ per a construir i posar en marxa parcs eòlics. Des de l'aprovació del pla, Economia estava obligada a realitzar convocatòries públiques perquè les empreses presentaren projectes de generació elèctrica a partir del vent, i només es feren dos concursos, en 2003 i 2009, que van adjudicar 2.680 megawats. Tot i això, finalment només es va posar en servici un 44% de la potència adjudicada, que equival a 1.200 megawats.

D'altra banda, el desenvolupament de l'energia eòlica s'ha distribuït de manera desigual. De les 15 zones que recull el PECV per a instal·lar parcs eòlics, només se n'han desenvolupat nou, i en les altres sis no s'ha construït cap planta. Aquest sistema de concurs obligava a presentar projectes per a zones completes o per a diverses zones, fet que restringia l'accés a grans empreses. El procés de convocatòria pública, a més, no es demana per a implantar centrals fotovoltaiques, termosolars o de cicles combinats.

Amb la modificació a què donarà llum verda el Consell, es posarà fi al bloqueig que impedia a les empreses del sector presentar projectes de parcs eòlics, i a més, obrirà la porta d'aquest negoci a empreses més xicotetes. En paral·lel, la secretària autonòmica d'Economia, Blanca Marín, treballa en la revocació de les àrees 5, 9, 13, 14 i 15 del pla eòlic anterior, on no s'ha instal·lat cap planta, després d'haver resolt la zona 4.

A banda de reduir traves administratives, Economia demanarà a les altres conselleries implicades en la implantació de parcs eòlics que avaluen en un termini de dotze mesos com funciona l'actual model de desenvolupament de l'energia eòlica al País Valencià, per a poder reformular-lo i assolir així una producció de 5.963 kilowats per hora en 2020, com recull el Pla d'Energia Sostenible.

Onzena autonomia amb menys potència eòlica instal·lada

Les mesures d'Economia busquen augmentar la potència eòlica instal·lada al País Valencià, que en 2016 va ser de 1.193 kilowats. La valenciana es l'onzena autonomia en producció d'energia generada a partir del vent en un rànquing encapçalat per Canàries, Navarra, Aragó i Galícia. La producció d'energia eòlica és bàsica per a reemplaçar altres fonts de producció, com ara la nuclear.