Manuel Mata i JosÃ© MuÃ±oz lideraran la nova executiva del PSPV

El PSPV-PSOE arriba a la inauguració del seu 13é Congrés amb una Executiva ja definida i que serà liderada per José Muñoz com a secretari d'Organització i Manuel Mata com a sotssecretari general, segons ha pogut confirmar el Diari La Veu. Junt amb l'actual síndic del grup socialista a les Corts i a l'exmembre de la gestora del PSOE, formaran part de la direcció dels socialistes valencians el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, elegit pel secretari general de PSPV-PSOE, Ximo Puig, com a portaveu; la parlamentària Toñi Serna, que serà la responsable de Relacions Polítiques i Acció Territorial; l'alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, qui s'ocuparà d'Acció Territorial i l'exdiputada en el Congrés Juana Serna, que serà la presidenta del PSPV.

Més de 12.000 persones participaran aquest cap de setmana en el 13é Congrés Nacional del PSPV, que se celebra hui divendres en la Institució Firal Alacantina (IFA) a Elx i que serà "el primer després de 20 anys en què les polítiques que s'aproven es podran aplicar des dels governs municipals i autonòmic".

Així ho ha indicat el sotssecretari general i d'Organització del PSPV-PSOE, Alfred Boix, qui ha agraït en un comunicat l'esforç de desenes de militants de tot el País Valencià que dediquen aquests dies a l'organització del conclave.

"Les polítiques que debatrem i aprovarem aquest cap de setmana seran les que posem en marxa des de les institucions valencianes", ha indicat Boix, qui també ha destacat "la mobilització de tota la militància del partit, bolcada perquè els socialistes a la Comunitat isquem reforçats d'aquesta cita per a seguir canviant la vida de les persones".

A més de la participació dels 444 delegats amb dret a vot, també hi ha acreditades més de 600 persones entre convidats, observadors i membres dels òrgans estatals i federals del partit, així com un centenar de periodistes.

A l'acte d'inauguració assistirà el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez; el secretari d'Organització del partit, José Luis Ábalos, així com els secretaris d'UGT-PV, Ismael Sáez, i de CCOO-PV, Arturo León.

La jornada començarà amb la proclamació de Ximo Puig com a secretari general del PSPV, després dels resultats de les primàries del passat 16 de juliol, i es tancarà amb el debat i votació de l'informe de gestió dels òrgans nacionals i l'executiva.