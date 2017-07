El Consell acata la resolució del Tribunal Superior de Justícia que aquest dijous anul·lava parcialment el Decret de Plurilingüisme Dinàmic que havia d'entrar en funcionament el proper mes de setembre en les aules de xiquets de 2 i 3 anys d'Infantil. Així ho ha reconegut la vicepresidenta Mónica Oltra durant la roda de premsa posterior al ple del Consell. Ara bé, ha afegit que no la comparteixen i que en aquests moments s'està treballant per a presentar un recurs contra la decisió del tribunal.

"La resolució del TSJ ens retrotrau a un model lingüístic fracassat", ha sentenciat. Porta l'ensenyament "20 anys enrere", quan només el 6% dels alumnes sabien anglés i un 30% valencià, ha recordat la vicepresidenta. Per això, l'objectiu del Consell és que els xiquets "dominen les dos llengües cooficials i l'anglés quan acaben l'etapa d'ensenyament obligatori, sense que els pares hagen de pagar", ha respost.

Vídeo:

monicaoltra-pluri.mp4 bitrate 595 kb/s height 360 duration 00:02:18.32 fps 25 width 640 originaldate 2017-07-28T11:42:41.000000Z durationBySeconds 138

Això no obstant, Oltra ha demanat tranquil·litat als pares i mares, perquè el curs començarà en el centre on les famílies han triat, sense necessitat de fer cap nova matrícula, ha asseverat. A més a més, l'anul·lació en qualsevol cas afecta un 6% d'alumnes, ja que la normativa havia de començar a desplegar-se aquest curs 2017-2018 i no arribava a l'aplicació completa fins a l'any 2023.

A hores d'ara els servicis jurídics de la Generalitat ja treballen per a presentar un recurs contra la decisió del TSJ, com ha reconegut la vicepresidenta en ser preguntada per aquest diari.

"Volem que les oportunitats siguen per a tots, eixe és el nostre objectiu i d'ací ningú ens mourà", ha explicat a preguntes dels periodistes sobre la conseqüència de tornar al model del PP.

Davant la reversió, "el Consell garantirà el dret de les famílies i es prendran les decisions perquè puguen començar el curs en el centre que han triat amb totes les conseqüències", ha seguit afegint.

Autoritats responsables

Per una altra banda, el Consell no ha tractat el fet que la resolució del TSJ sobre el decret de plurilingüisme determine com a responsable només el secretari autonòmic d'Educació, com ha reconegut la vicepresidenta. Cal recordar que el tribunal va sol·licitar que es designaren les autoritats responsables de la norma, s'hi van identificar el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esports, Vicent Marzà i el mateix secretari autonòmic.

Defensa del conseller

El Consell dóna suport a les polítiques que duu endavant el conseller Vicent Marzà, com així ho ha manifestat la vicepresidenta Mónica Oltra en ser preguntada durant la roda de premsa posterior al ple.

Oltra ha verbalitzat una defensa del conseller, en tant que l'objectiu de tot el govern valencià és que els alumnes siguen competents en les tres llengües susdites com recollia la norma impulsada pel seu departament. De la mateixa manera, Oltra ha rebutjat la petició de dimissió del conseller que havia demanat aquest divendres la diputada del Partit Popular, Beatriz Gascón.