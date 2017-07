El calendari laboral de 2018 al País Valencià tindrà dotze festius amb caràcter retribuït. A més, el Consell demanarà al govern espanyol "flexibilitat" i "més llibertat" per a poder incloure el dia de Sant Joan, el 24 de juny, com a festivitat al territori valencià i es compromet a, quan el 9 d'Octubre o el dia de Sant Josep siga diumenge, traslladar eixe festiu "automàticament" a Sant Joan.



Així ho ha anunciat aquest divendres la portaveu i vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, després del ple del Consell en què s'ha aprovat el calendari laboral per a 2018 i una declaració institucional sobre la manera de fixar festius autonòmics que busca "acostar-se més a les tradicions sentides pel poble valencià", en aquest cas a les Fogueres d'Alacant, "una de les festes més populars, que gaudeixen de gran prestigi nacional i internacional i són un important reclam turístic", ha destacat Oltra.



El Consell, després d'estudiar la petició, ha "constatat que amb l'actual repartiment de les declaracions de festius, no pot donar resposta a la demanda d'Alacant, per la qual cosa insta el govern espanyol a donar solució a aquest problema", ja siga "per mitjà de l'augment de dies festius autonòmics o locals, o bé flexibilitzant el repartiment de festius, atorgant més llibertat a les comunitats autònomes per a la seua declaració, a fi de respectar totes les sensibilitats de la ciutadania i poder fer possible que el dia de Sant Joan siga festiu a la Comunitat", ha explicat la vicepresidenta.



El ple ha aprovat el calendari laboral després de l'informe favorable emés pel Consell Tripartit per al Desenvolupament de les Relacions Laborals i la Negociació Col·lectiva. La proposta de festius ha sigut aprovada per unanimitat tant pels representants d'UGT-PV i CCOO-PV com pels de la patronal.

Dies festius

El País Valencià gaudirà de dotze festes laborals amb caràcter retribuït i no recuperable: 1 de gener, Any Nou; 19 de març, Sant Josep; 30 de març, Divendres Sant; 2 d'abril, Dilluns de Pasqua; 1 de maig, Festa del Treball; 15 d'agost, Assumpció de La nostra Senyora; 9 d'octubre, dia del País Valencià; 12 d'octubre, dia de la Hispanitat; 1 de novembre, Tots Sants; 6 de desembre, dia de la Constitució; 8 de desembre, Immaculada Concepció; 25 de desembre, Nadal.



Així mateix, es declara el 6 gener, dia dels Reis, festa amb caràcter retribuït i recuperable, tal com contempla l'article 37.2 de l'estatut dels treballadors que assenyala que si alguna comunitat autònoma no poguera establir una de les seues festes tradicionals per no coincidir en diumenge un suficient nombre de festes estatals, podrà afegir una festa més amb caràcter recuperable, fins al màxim de catorze.