La CEV demana reformes per a assolir l'eixida "definitiva" de la crisi

La Confederació Empresarial Valenciana (CEV) considera que l'eixida "definitiva" de la crisi requereix l'adopció de reformes a nivell institucional, fiscal, laboral i en educació, segons arreplega en el seu informe de conjuntura, que detalla que aquestes mesures, al costat de les pujades salarials per baix de la inflació i lligades a la productivitat, suposarien un impuls per a la demanda interna i facilitarien l'avanç cap a un nou model productiu, innovador i inclusiu.

A més, la patronal autonòmica confirma que, durant el primer trimestre del 2017, l'economia valenciana ha mantingut el bon to i ha avançat a taxes de creixement trimestral pròximes a l'1 per cent. Pel que fa al futur, considera possible que l'economia es alentisca lleugerament a partir del segon semestre.

No obstant això, el creixement esperat, per damunt del 3,2% per al conjunt de l'any, serà compatible amb la generació neta d'ocupació. La taxa d'atur podria reduir-se a finals d'any fins a quedar per baix del 18% i l'IPC tancaria l'any prop del 0,7%, amb una taxa mitjana anual pròxima a l'1,9 %.

Dinamisme de les empreses valencianes

Els indicadors mostren que l'economia valenciana manté "la senda de la sòlida recuperació en la qual també s'endinsa la resta d'Espanya encara que la taxa d'atur, "encara elevada" –a més d'11 punts per damunt de la taxa prèvia a l'inici de la crisi–, i els menors nivells de renda disponible, tot i que han millorat, impedeixen donar per finalitzada la crisi econòmica i social", segons la patronal.

Durant un trimestre més, el dinamisme de les empreses valencianes en els mercats exteriors i, cada vegada més, en el mercat nacional, ha sustentat gran part de l'activitat real de l'economia valenciana, segons les mateixes fonts. Adverteix que tant l'impacte del Brèxit com les repercussions del viratge proteccionista de l'era Trump poden alentir l'avanç de la demanda externa.

Quant a la demanda interna, tant el consum com la inversió empresarial van recuperar el seu dinamisme el primer trimestre i també durant el segon. En l'àmbit públic va destacar una major aportació en la inversió, encara que des de nivells mínims, i un repunt del consum públic.

Excepte en el sector agrícola, la resta dels sectors van oferir perspectives més homogènies d'avanç, segons la CEV, que detalla en el seu informe que l'agricultura segueix sumida en una "particular crisi estructural i amb pocs suports". Així, AVA-ASAJA continua realitzant un balanç "molt negatiu". ja que els cultius encadenen diverses campanyes amb resultats molt negatius, amb l'excepció de la segona meitat de la temporada citrícola, que ha registrat una recuperació dels preus respecte a varietats més primerenques.

Perspectives excel·lents del sector turístic

El macrosector servicis va accelerar el seu dinamisme i dins del sector turístic registra i promet un altre any excel·lent, segons l'organització empresarial, que ha apuntat que, encara que el primer trimestre ha mantingut un "bon to", no s'ha mostrat el dinamisme que va experimentar en el primer semestre del 2016, quan la Setmana Santa es va celebrar en març.

La indústria ha continuat evolucionant en positiu i segueix mostrant major fortalesa i dinamisme que la mitjana nacional, segons la CEV, que detalla que la construcció va seguir avançant –sobretot en l'àmbit públic de l'enginyeria civil–, encara que partint de nivells mínims. En l'àmbit privat, el sector de la construcció també està remuntant amb una compravenda d'habitatges que s'encamina cap a la recuperació.