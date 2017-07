Juan Roig s'incorpora al capital de la 'biotech' Quibim

L'empresa biotecnològica Quibim, accelerada per Lanzadera el 2015, incorpora en el seu capital social la societat d'inversió Angels Capital –pertanyent a Marina d'Empreses i impulsada per l'empresari valencià Juan Roig, president de Mercadona. La companyia és un spin-off de l'Institut de Recerca Sanitària La Fe de València, segons ha informat Angels en un comunicat.

La societat participa en Quibim mitjançant la capitalització del préstec que la companyia tenia amb Lanzadera, després de la ronda de finançament realitzada a finals de l'any passat amb el fons d'inversió tecnològic Tech Transfer UPV, AYCE Capital, Bioinfogate i els promotors del projecte. La mercantil també ha sigut beneficiària de l'ajuda H2020 Instrumento Pyme Fase II.

Quibim està formada per 11 persones i impulsada per Ángel Alberich, com a director executiu, i el doctor Luis Martí Bonmatí, radiòleg, responsable de l'Àrea Clínica d'Imatge Mèdica de l'Hospital La Fe i actual titular del Consell Científic de l'empresa. Per al conseller delegat de Quibim, l'entrada d'Angels en l'empresa suposa "una gran satisfacció, ja que es materialitza la relació iniciada en el pas per Lanzadera, l'ajuda de la qual va ser imprescindible per a fer aquest projecte realitat".

Extracció d'informació d'imatges mèdiques radiològiques

Per la seua banda, el director general d'Angels, Jaime Esteban, ha afegit que comptar amb la signatura entre les participades per la societat "aferma el que Marina d'Empreses vol significar per als emprenedors: un lloc on rebre suport en qualsevol moment de la seua carrera, des de la formació fins a la inversió".

Quibim és una empresa biotecnològica especialitzada en l'extracció d'informació quantitativa de les imatges mèdiques radiològiques i de medicina nuclear, mitjançant tècniques originals i avançades de processament computacional. Aquests paràmetres extrets reben el nom de biomarcadors d'imatge i aporten trets extrets de les imatges mèdiques, relacionades amb processos biològics normals, malalties o respostes terapèutiques.

El programari de Quibim permet aportar una major informació en els diagnòstics.

Anàlisi d'imatges mèdiques al núvol

L'equip també ha desenvolupat la plataforma Quibim Precision d'anàlisi d'imatges mèdiques al núvol, que pot instal·lar-se en versions privades per a hospitals i per a companyies farmacèutiques que desenvolupen assajos clínics. A partir d'imatges de rajos X, ecografia, TAC, ressonància magnètica o PET, la companyia és capaç d'aplicar algorismes d'anàlisi que inclouen metodologies basades en processament per unitats de processament gràfic (GPU), machine learning o big data. El programari de Quibim permet aportar una major informació en els diagnòstics i avaluar, de forma primerenca, la resposta als tractaments farmacològics.

Angels inverteix 12 milions d'euros en empreses

Angels Capital és la societat d'inversió pertanyent a Marina d'Empreses i impulsada per l'empresari Juan Roig amb capital privat. Des de la seua constitució al setembre del 2013, ha aportat a diversos projectes emprenedors més de 12 milions d'euros perquè aquestes empreses de nova generació puguen créixer i desenvolupar la seua activitat. En l'actualitat, ho fa en Codigames, Grup Sothis, Instituto Valenciano del Pie, Grupo Vintes (el celler Torre Oria), Vivood (l'hotel paisatge ubicat a Benimantell, a la Marina Baixa) i PlayFilm.