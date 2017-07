El govern espanyol recorre al Constitucional part de la Llei de senadors

El Consell de Ministres ha acordat interposar un recurs d'inconstitucionalitat contra diversos apartats de la normativa del 2016 de la Generalitat Valenciana de designació de senadors en representació, la Llei 10/2016 en modificació de la 9/2010. En relació amb l'acord, el Consell d'Estat ha emés un dictamen que conclou que existeixen motius suficients per a la present impugnació

En concret, s'impugnen dos articles –14 bis i 16– i la disposició transitòria única. En primer lloc, l'executiu espanyol considera que el nou mecanisme de revocació previst en l'article 14.bis és inconstitucional perquè "vulnera la prohibició de mandat imperatiu continguda en la Constitució" que "els membres de les Corts Generals no estaran lligats per mandat imperatiu".

El govern presidit per Mariano Rajoy també entén que la llei valenciana "excedeix el mandat de l'article 69.5 de la Constitució, atés que aquest es refereix solament al de la designació dels senadors en representació de la comunitat autònoma", per la qual cosa, "una vegada adquirida la condició de senador, el seu règim i situació de permanència és la mateixa que la de la resta dels membres del Senat".

Sobre aquest tema, recorda que "la competència de les comunitats autònomes és la designació de senadors" i que, per tant, "el seu règim i la seua situació de permanència no és competència autonòmica".

El govern espanyol considera, a més, que la norma valenciana vulnera l'article 23 de la Constitució, perquè "el dret de romandre reconegut implica també el de no ser remoguts dels càrrecs o funcions públics als quals es va accedir, si no és per causes i d'acord amb procediments legalment establits".

En segon lloc, quant a l'article 16, entén que l'obligació de compareixença dels senadors estatals en les Corts vulnera l'article 67.2 de la carta magna.

Finalment, s'impugna la disposició transitòria única de la norma, ja que "imposa que els senadors designats conforme la regulació anterior estaran sotmesos al que estableixen els nous termes de la llei" i, per tant, "es modifica l'estatut jurídic d'aquests senadors".

Drets consolidats

L'executiu espanyol creu que "pot ser inconstitucional per atorgar-li efectes retroactius i comportar noves obligacions als senadors nomenats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la modificació", la qual cosa, a més, afectaria els "drets consolidats".

Aquest recurs d'inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional es realitza amb expressa invocació a l'article 161.2 i amb l'objectiu que es produïsca la suspensió dels preceptes que s'impugnen.