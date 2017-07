Hisenda regularitzarÃ  les travesses de les partides de pilota

La Direcció General de Tributs i Joc, dependent de la Conselleria d'Hisenda, pretén regularitzar fiscalment les travesses de pilota valenciana en la nova Llei del Joc, segons publica, aquest divendres, Levante-EMV. Les travesses formen part del joc de la pilota des de fa molts segles i apostar als trinquets és una pràctica habitual allà on es juguen partides professionals.

Precisament les travesses formen part d'una imatge negativa que ha anat envoltant la pilota i és per això que, des de la Federació de Pilota Valenciana, es veu amb bons ulls que la nova llei servisca per a donar una imatge de transparència i modernitat a l'esport propi dels valencians. En canvi, els gestors dels trinquets han rebut amb recel la notícia. En primer lloc, perquè no han sigut informats prèviament, segons han explicat, a Diari La Veu, Raül Ivars, trinqueter de Pedreguer i Benissa, i Balduino Company, trinqueter de La Llosa de Ranes i Castelló de Rugat. Els dos coincideixen a valorar les travesses com a "simbòliques" i assenyalen que la Conselleria d'Hisenda els haurà d'explicar la proposta per a veure si és viable o no.

Per a Ivars la proposta és "desorbitada" i no ajuda un sector que fa temps que veu com les travesses van minvant a poc a poc, "especialment després de la crisi". Company, per la seua banda, no veu possible assumir el cost que es proposa, ja que "difícilment es pot arribar a guanyar eixe marge de benefici".



La proposta per a regularitzar les travesses és que els trinqueters tributen un import fixe de 100 euros per partida. No obstant això, el pròxim dimarts, 1 d'agost, es reunirà la Junta Gestora de la Pilota Valenciana amb els trinqueters per a valorar-la i, potser, proposar una alternativa que puga acontentar totes les parts.