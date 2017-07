SÃ¡nchez tendeix la mÃ  a Puig: "Eres el meu secretari general i tens tot el meu suport"

Pedro Sánchez ha acudit a Elx disposat a escenificar la unió del socialisme espanyol amb el valencià després de molts mesos de tibantors i enfrontaments arran de la destitució del polític madrileny del càrrec de secretari general del PSOE i la seua posterior resurrecció amb unes primàries on Ximo Puig va donar tot el seu suport a Susana Díaz.

Davant del mig centenar de delegats assistents al XIII Congrés Nacional del PSPV i uns minuts després de la proclamació oficial de Ximo Puig com a secretari general, Pedro Sánchez ha pujat a l'escenari per a felicitar-lo després en el seu "dia gran" i després d'un "procés de primàries exemplar".

Sánchez ha felicitat tant Puig com "l'altre candidat, Rafa García", per "la campanya", que va concloure amb la victòria de Puig per un 57% del vots enfront del candidat patrocinat pel líder del PSOE, que va obtindre el 42% del suport de la militància.

"M'agrada parlar clar. Als mitjans conservadors s'ha parlat molt de qui ha guanyat i qui ha perdut a les primàries i del PSPV. Però, hi ha un únic i gran guanyador: el PSPV. I si hi ha un PSPV guanyador, la Comunitat Valenciana també guanya", ha proclamat Sánchez.

Tot seguit, ha donat el suport explícit a Puig: "Ximo, tu eres el meu secretari general. Tindràs el meu suport, perquè torne a haver -hi una majoria d'esquerres el 2019. I tens el suport del nou PSOE, que va eixir de les primàries del 21 de maig amb el suport majoritari dels socialistes valencians. Gràcies de tot cor!", ha assegurat el líder del PSOE, tot recordant que la seua candidatura va obtindre el suport majoritari a les primàries federals que el van enfrontar amb Díaz.