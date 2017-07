La selecciÃ³ valenciana es cobreix d'or en l'Eurojove de Pilota a MÃ 

La selecció valenciana ha aconseguit, amb escreix, el triomf global al III Eurojove de Pilota a Mà disputat a Tavernes Blanques, on han participat combinats d'Holanda, Bèlgica, Euskadi, Itàlia i França. Els pilotaris valencians van aconseguir 7 ors i 3 plates en les distintes modalitats que s'han disputat durant tres dies a les instal·lacions de la localitat de l'Horta Nord.

Aquest divendres es van jugar les últimes competicions que faltaven per concloure. Els valencians havien de lluitar per l'or en les categories sub-15, sub-17 i sub-19 de One Wall masculí. El cansament es va fer notar en l'últim dia de competició i els més joves van caure contra la selecció belga i en les categories sub-15 i sub-17 només van poder penjar-se la medalla de plata. Pel que fa als representants valencians de la categoria sub-19, Sacha, Seve i José Luis Calvo, sí que van ser capaços de derrotar el combinat belga en una final on es va veure un gran nivell per part de tots els jugadors. Sacha, un dels millors jugadors del món en aquesta modalitat internacional, va estar molt ben acompanyat per José Luis, en el primer set, i per Seve, en el segon.

La jornada inaugural del dimarts va començar de la millor manera, amb un ple de victòries de tots els representants de la selecció valenciana de One Wall. El dimecres arribaven els dos primers ors en la modalitat de Joc Internacional, gràcies a la rotunda victòria dels xics sobre la selecció italiana i al triomf molt més treballat de les xiques contra la potent selecció holandesa. Dijous de vesprada continuava la bona ratxa i les xiques van guanyar la final de raspall contra Holanda mentre els xics superaven els belgues en la modalitat de llargues. La nit de dijous va servir perquè les nostres es penjaren dues medalles més d'or en les categories sub-17 i sub-19 de One Wall i una de plata en la categoria sub-15. Amb l'or i les dues plates aconseguides divendres, el combinat valencià aconsegueix una victòria global molt clara. El seleccionador i preparador de la selecció valenciana, Vicent Molines, es va mostrar molt content amb l'èxit dels seus jugadors: "Cobrir tots els ors era una barbaritat però hem estat lluitant-los fins al final i el resultat és espectacular", explicava en paraules a Diari La Veu.