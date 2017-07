Artistes condemnen la presumpta agressiÃ³ sexual a una ballarina en una trobada a Alacant

L'associació Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló (AVVAC) ha manifestat la seua "ferma condemna" i rebuig a la presumpta agressió sexual denunciada per la ballarina Carmen Tomé durant la seua participació en la trobada artística estatal 'Residencias a Quemarropa', celebrada la setmana passada al Centre Cultural Las Cigarreras d'Alacant. Davant aquest tipus de casos, Artistes ha reclamat "trencar el silenci" en el món artístic.

L'artista va interposar la denúncia aquest passat dijous i l'Ajuntament d'Alacant va expulsar el presumpte autor de l'agressió "de forma immediata", alhora que va posar en marxa "tots els mecanismes" a la seua disposició perquè aquest fet "no quede impune".

Des del col·lectiu reiteren, en un comunicat, el suport oferit "en tot moment" a la ballarina presumptament agredida. Després d'intentar contactar amb la persona denunciada, AVVAC ha decidit "trencar el silenci" amb aquesta declaració de condemna dels fets.

Per a Artistes Visuals, "s'emmarquen dins d'un context de violència estructural que afecta les dones artistes", per la qual cosa espera que la difusió d'aquest tipus d'agressions "servisca per a generar un espai de debat en el qual poder denunciar-les", així com en altres àmbits de la professió com ara exposicions, residències artístiques o jornades. En qualsevol cas, "es perpetuen des d'un clar abús de poder, sempre contra la dona", manifesten.

AVVAC ha subratllat que respecta i comparteix "en tot moment" la presumpció d'innocència, alhora que exigeix que s'investigue i aclarisca la presumpta agressió i "tant aquest com altres casos de violència de caràcter sexual".

Protocol

Amb l'objectiu de "garantir la igualtat de gènere dins del món de l'art i el respecte a la llibertat de la dona" –en compliment de la llei del 2007 per a la igualtat efectiva entre dones i homes–, l'associació s'ha compromés a participar juntament amb la resta d'organitzacions i autoritats competents en la creació d'un protocol d'actuació per a "combatre" aquestes agressions.

Artistes ha realitzat, així, una crida a les institucions corresponents perquè "seguen a dialogar" i es puga crear aquest protocol que "ajude a defensar les dones artistes".

L'Ajuntament va tindre coneixement dels fets produïts dijous passat, 20 de juliol, i, en coordinació amb l'organització de "Residencias a Quemarropa", va assistir la víctima i la va acompanyar a interposar la denúncia, tal com estableix el protocol que dicta la llei. Al mateix temps, es va comunicar l'expulsió immediata del presumpte autor de l'agressió.

L'activitat "Residencias a Quemarropa", impulsada des de la Regidoria de Cultura i organitzada pel col·lectiu artístic amb el mateix nom, es va dur a terme al Centre Cultural Las Cigarreras de l'11 al 23 de juliol.