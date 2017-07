Bonig adverteix Puig i Oltra que "el compte enrere" perquÃ¨ el PP torne a governar "ha comenÃ§at"

La presidenta del Partit Popular valencià (PPCV), Isabel Bonig, ha afirmat que el president i la vicepresidenta de la Generalitat, Ximo Puig i Mónica Oltra, "saben que el compte arrere ha començat i comencen a ser víctimes de la seua demagògia". "Després de dos anys estan paralitzats, sense gestió: Puig, en els seus embolics i Oltra, ja de vacances", ha agregat.

Bonig s'ha expressat en aquests termes durant la seua intervenció en un acte del PP de Gandia (la Safor), on ha assenyalat que "el PP ja està preparat per a governar per a tots els ciutadans", segons informa el PPCV en un comunicat.

La dirigent popular ha assenyalat que "alguns pensaven que el PP estaria temorós després de perdre les eleccions autonòmiques i municipals i no sabria fer oposició". "Aquest és un nou PP, que conserva les coses bones que tenia l'anterior però que ha canviat allò que havia de canviar", ha recalcat.

En aquesta línia, ha destacat que "Puig i Oltra reben la mateixa medicina que ells van aplicar". "Haurien de saber que l'interés general està per sobre de l'interés particular o de partit. Les lamentacions serveixen de poc en política. Les queixes són de qui no té projecte i no volen treballar perquè governar és decidir, no solament fer màrqueting", ha afegit.

Transformació de nord a sud amb el PP

Bonig ha ressenyat que "Puig i Oltra van arribar al govern prometent el cel i la terra, dient que solucionarien tots els problemes però, després de dos anys, estan paralitzats, sense gestionar, donant la culpa a uns altres".

"Quan parlen de l'herència rebuda mai es refereixen a tot el que es va fer en aquesta Comunitat, als més de 450 quilòmetres en carreteres que va fer el PP, les noves autovies, la xarxa de ferrocarrils amb el metro, la transformació d'aquesta Comunitat de nord a sud, de depuradores, dels nous col·legis, instituts, auditoris, dels passejos marítims, nous hospitals construïts o centres de salut. De tot açò no diuen res", ha lamentat.

No obstant això, des de l'executiu autonòmic "van prometre moltes coses, però no han fet res". "En dos anys sabem que Oltra segueix sense pagar més de 18.000 dependents, que hi ha 7.000 valencians en les llistes d'espera sanitàries, que li deuen 14 milions d'euros des del 2016 als centres especials d'ocupació i que no compleixen els seus compromisos", ha criticat.

La líder del PP valencià ha incidit que "el Consell menteix quan diu que no té diners perquè sí que té diners per a augmentar l'administració, muntar quiosquets i col·locar tots els seus". "Hi ha 384 milions d'euros en aquest pressupost que van destinats a obrir una televisió on col·locar i endollar els seus i per a deu organismes nous, com ara l'agència de la innovació, aprovada ahir amb 28 milions d'euros", ha recriminat.

"No escolten"

Bonig ha insistit que "a aquest Consell li ve gran la gestió" perquè "no saben decidir per a tots". "Deien que venien a escoltar el poble però Puig i Oltra han sigut incapaços d'escoltar més de 350.000 persones i famílies que van eixir al carrer reclamant llibertat a l'hora de triar l'educació que volen per als seus fills, per a triar la llengua en la qual volen que estudien", ha dit, en relació a les protestes pel Decret de Plurilingüisme.

Bonig considera, així, que "Puig i Oltra no poden imposar un model sectari que busca la confrontació". "La societat civil valenciana ha tombat el decret de xantatge lingüístic a la imposició de Puig i Oltra. El PP sempre estarà en el carrer liderant les causes justes, com ara la llibertat", ha assegurat.