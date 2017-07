Les Arts obrirÃ  en agost per primera vegada

El Palau de les Arts Reina Sofía de València romandrà obert aquest mes d'agost de dilluns a diumenge, per primera vegada des de la seua inauguració, per a les visites guiades per l'interior del recinte, segons ha indicat la Generalitat en un comunicat.

L'edifici dissenyat per Santiago Calatrava podrà visitar-se tots els dies del mes d'agost, de manera contínua, des de 10.30 a 14.30 hores i de 15.30 a 19.30 hores.

Els visitants i turistes podran accedir, a més, a la venda d'entrades per als pròxims espectacles del centre d'arts: l'òpera "Madama Butterfly"; el ballet "L'amor bruix", de La Fura dels Baus, o l'òpera en concert 'Li Cinesi', entre d'altres.

Les Arts aposta per potenciar el seu valor com a referent arquitectònic, turístic i cultural amb la nova gestió de visites guiades, que permetrà gaudir de les seues instal·lacions els 365 dies de l'any en una àmplia franja horària.

A partir de setembre, el nou horari serà del dilluns al dissabte de 10.30 a 14.30 hores i de 15.30 a 19.00 hores. El diumenge, les visites contínues seran de 10.30 a 14.30 hores. L'últim torn de visita començarà una hora abans del tancament del servei.

El Reina Sofia manté, a més, iniciatives com ara les visites amb accés a assajos d'òpera i sarsuela, a més d'altres formats personalitzats, sempre que l'activitat artística ho permeta. L'atenció –disponible en valencià, castellà i anglés– es pot ampliar a altres idiomes prèvia consulta en les mateixes taquilles del teatre, en el correu electrònic o per telèfon.

Preus

Les tarifes per a la visita normal, d'una hora de durada, oscil·len des dels 10,6 euros per adult fins als 8,1 euros per als col·lectius beneficiaris del Palau de les Arts Reina Sofia. El preu especial per a abonats de Les Arts és de 5,9 euros, mentre que l'import de les visites amb accés a l'assaig és de 15 euros per al públic general i de 12 per als abonats.