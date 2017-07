El PP acusa Oltra de voler desobeir la sentÃ¨ncia del TSJ que anula el Decret de PlurilingÃ¼isme

La portaveu d'Educació del grup del PP a les Corts Valencianes, Beatriz Gascó, ha assenyalat que la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, "segueix els mateixos passos" que el president del govern català, Carles Puigdemont, "burlant la justícia", ja que "l'actitud desafiant d'Oltra de desobediència expressa a la sentència judicial de suspensió del decret del xantatge lingüístic és un insult a la justícia i un atac a l'estat de dret".

Així ho ha manifestat aquest dissabte en un comunicat després que, divendres, Oltra assenyalara que el Consell acata les resolucions judicials però no les comparteix i demanara a les famílies "tranquil·litat perquè els xiquets començaran amb total normalitat el curs en els centres triats pels seus pares. Oltra es va pronunciar així després de les últimes resolucions del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià que obliguen a suspendre el Decret de Purilingüisme i tornar a la normativa anterior, del 2012.

Gascó ha qualificat de "vergonyós que el Consell, per a justificar el que no té justificació, manipule i mentisca sobre el decret del xantatge lingüístic". "El Consell menteix per a tapar la ineptitud del conseller d'Educació, Vicent Marzà, i seguir treballant en el full de ruta de Compromís, que té com a objectiu aconseguir imposar un model d'educació únic que adoctrine els nostres joves en la imposició del nacionalisme. El mateix full de ruta de l'independentisme català".

La portaveu popular ha qualificat les declaracions d'Oltra de "barbaritats". "Que en un estat de dret la vicepresidenta deixe entreveure que seguirà incomplint el que dicta el TSJCV i deixar les coses com estaven, sense paralitzar el decret ni tota la normativa que estiguera a l'empara del mateix, és un atac sense precedents a la justícia", ha asseverat.

La diputada afirma que, des de l'executiu autonòmic, "no respecten la independència del poder judicial ni pensen acatar la sentència". "Per a fer-ho haurien de dictar ja unes instruccions clares per escrit per a esclarir ambigüitats. Haurien de repetir els procediments administratius que estan a l'empara d'aquest decret", ha postil·lat.

"Marzà està amagat"

En la seua opinió, "Oltra ha deixat ben clar que no faran res i que seguiran desobeint la justícia". "L'actitud prepotent d'Oltra és un insult a la justícia. No és normal que no s'avinga al que diu una interlocutòria i una sentència. A tot això, Marzà està amagat esperant que escampe, en lloc de donar la cara i assumir la seua responsabilitat després de la garrotada judicial", ha recriminat .

Gascó ha anunciat que, des del PPCV, seguiran "vetllant pels drets de les famílies, a les quals s'ha sotmès a un xantatge", al mateix temps que ha afirmat que "no es tracta de posar en qüestió si s'està a favor o en contra d'una llengua o una altra". "Tots apostem per un model plurilingüe. El que es posa en qüestió és un tema de drets i de llibertats per coaccionar les famílies, per imposar un model", ha matisat.

"És una vergonya que els dirigents de Compromís es boten les resolucions judicials, en un acte sense precedents, i que, a sobre, es lleven la responsabilitat de damunt i li traslladen la càrrega de la culpa al secretari autonòmic que pertany al PSOE. No tenen res a perdre perquè les conseqüències les pagaria el PSOE", ha assegurat.

Que parle Puig

La portaveu d'Educació ha considerat que el president de la Generalitat, Ximo Puig, "no pot seguir callat davant aquesta actitud de deixar als peus dels cavalls els alumnes, els equips directius dels centres i els dirigents del PSOE". En aquesta línia, ha titllat de "vergonyós" que Puig "preferisca prioritzar la butaca de la Generalitat als interessos de tots els valencians". "Hauria de donar la cara i eixir a defensar els drets i llibertats de la societat valenciana abans que avalar un partit que tracta de subornar imposant un model sectari i nacionalista", ha defensat.

"Èxit" del decret del PP del 2012

Gascó ha afirmat que el decret del 2012 "garantia que es pogueren adquirir aquestes competències plurilingües", per la qual cosa "Oltra menteix quan diu que és un model fracassat, perquè no està avaluat, ja que els xiquets estan en quart de Primària". Aquesta normativa "s'estava implantant amb èxit" però, "per a Compromís, l'important no és l'aprenentatge de llengües, sinó la imposició del valencià".

"També menteix Oltra quan diu que afecta solament l'ensenyament Infantil. Molts centres apliquen el model perquè existeix la possibilitat d'aplicar-ho en altres nivells. Els centres ja han escollit quines assignatures imparteixen en cada nivell i no s'ha donat cap instrucció sobre aquest tema", ha criticat.

Per tot això, ha reivindicat que "Educació ha de donar instruccions per escrit, fixar dates, determinar com queden els models lingüístics dels centres i emetre la relació de normes que queden anul·lades".