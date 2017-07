Licitada l'execuciÃ³ del tercer fil entre ValÃ¨ncia i CastellÃ³ per 6,5 milions d'euros

L'entitat pública Adif-Alta Velocitat ha anunciat la licitació del primer contracte de subministrament per a la implantació del tercer fil en la segona via del Corredor Mediterrani València-Sagunt-Castelló per 6,49 milions d'euros, segons la resolució publicada aquest dissabte en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

L'import exacte de la licitació és de 5,36 milions d'euros –6,49 amb IVA–, que van destinats a la segona fase del projecte per al segment que va de València a Sagunt, d'acord amb el que informa la Subdelegació del Govern espanyol en un comunicat.

El termini d'execució i lliurament del material per part de l'empresa adjudicatària és de nou mesos, mentre que les companyies interessades a oferir el servei tenen de termini fins al 13 de setembre per a presentar les seues ofertes, que s'obriran el 16 d'octubre.

Per al sotsdelegat del govern a Castelló, David Barelles, la licitació "demostra la rapidesa i l'acurtament dels terminis que està manejant el Ministeri de Foment per a una infraestructura d'aquestes característiques". "El ministre –Íñigo De la Serna– està complint la seua paraula i no està perdent ni un minut en una infraestructura que és bàsica per al creixement i l'ocupació de l'arc mediterrani",

Barelles ha insistit que el tram entre València i Sagunt requeria d'un contracte "independent", encara que la idea del Ministeri era fer la tramitació de manera que les obres siguen simultànies i se solapen en el temps. "Els fets acrediten que el ministre de Foment, Iñigo de la Serna, compleix amb Castelló", ha apuntat.

Així, ha recordat que el titular de Foment va anunciar la setmana passada que aquesta segona fase d'implantació del tercer fil en la via que falta per adaptar entre Castelló i València s'iniciaria tan prompte com comencen a circular els primers trens AVE.

"Des de Castelló a Sagunt el farem de forma completament immediata, perquè el tram està inclòs en l'obra de la via que ja s'ha executat, és a dir, la fa el mateix contractista i és el mateix contracte", ha explicat el sostdelegat.