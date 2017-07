Ximo Puig atorga un terÃ§ dels llocs al ComitÃ© Nacional i al ComitÃ© Federal als 'sanchistes'

Com ja és tradició, la conformació dels òrgans de direcció del PSPV s'ha allargat fins a la matinada d'aquest diumenge. Els principals esculls es trobaven en la selecció dels noms que han d'integrar el Comité Nacional –el màxim òrgan entre congressos– i el nomenament dels representants del partit al Comité Federal del PSOE.

Els "sanchistes", encapçalats pel candidat a les primàries i alcalde de Burjassot, Rafa García, demanaven que es respectara la quota resultant del 42% dels sufragis obtinguts a partit del vot dels militants. Però, el percentatge de delegats presents al congrés va variar sensiblement el resultat de les primàries fins a convertir-se en una relació 70%-30% a favor del sector afí al secretari general.

La llarga nit a Elx ha dut a un acord que es queda a mig camí, en concret en un 65%-35% per al Comité Nacional, format per un centenar i mig de militants i un repartiment de 6 a 3 pel que fa als representants que el PSPV enviarà al Comité Federal del PSOE.

La tercera pota de l'organigrama és la Comissió Executiva Nacional, la instància que ha de portar les regnes del PSPV i on, tradicionalment, el secretari general té més llibertat per a triar persones de la seua confiança. El 2012 es va configurar una Executiva de 69 membres per a integrar totes les famílies del PSPV. Es va sacrificar l'eficàcia en benefici de la representació. La intenció era reduir el nombre de membres, amb l'eliminació de les vocalies sense cap responsabilitat concreta. Al final, però, l'òrgan tindrà una dimensió semblant, amb 66 membres, però tots amb una cartera assignada.

Llistes aprovades amb un 80% a favor

El pacte ha permés aprovar les llistes del Comité Nacional i del Comité Federal amb més de quatre cinquenes parts dels delegats. 355 delegats han ratificat el Comité Nacional, enfront de 78 vots en blanc o nuls. El Comité Federal ha tingut un resultat semblant, 354 a 74.

Menys suport ha tingut l'Executiva, aprovada amb 312 vots i 120 sufragis en blanc o nuls, cosa que es tradueix en un 72% d'aprovació.

El darrer Congrés de Puig

En el discurs de cloenda del 13é Congrés, el secretari general, Ximo Puig, ha agraït a tot el partit el suport rebut i ha subratllat que la formació viu "el millor moment" dels últims vint-i-dos ans. "Hui hi ha un PSPV més fort i unit i decidit a millorar la vida dels ciutadans, perquè aquest no és un partit endogàmic". En aquest sentit, Puig ha explicat que, des del conclave del 2012, s'ha passat de la desunió a la unió i de l'oposició a governar les institucions per a "donar solucions als problemes de la ciutadania".

El líder dels socialistes valencians ha fet balanç dels objectius aconseguits gràcies a l'Acord del Botànic i ha expressat que tornaria a firmar amb Compromís l'aliança que va permetre als socialistes recuperar la presidència de la Generalitat. "Hem tancat les ferides del pitjor accident de metro; les institucions ja no alberguen la corrupció, sinó que la persegueixen; hem demostrat que l'esquerra pot governar millor l'economia que la dreta; 100.000 valencians i valencianes més han aconseguit feina. Sense un gram d'autosatisfacció, eixe és el camí encertat", ha explicat Puig.

Això no obstant, Puig ha assenyalat que els quatre anys de la present legislatura no seran suficients per a posar en marxa totes les mesures que necessita el País Valencià per a eixir de la crisi i, per això, ha indicat que cal aconseguir una majoria àmplia en la pròxima dècada. "No tenim dret a deixar una situació pitjor als nostres joves. Vaig prometre en la investidura que no podia garantir que tots aconseguiren l'èxit, però que em deixaria la pell perquè tots tingueren igualtat d'oportunitats", ha emfasitzat. "No podem ser un parèntesi –ha continuat–; és el Renaixement del poble valencià. Hem començat a guanyar el 2019".

Sobre la configuració de la nova executiva, el secretari general del PSPV ha indicat que hi ha representació de totes les comarques i que és paritària. "És un poc gran, perquè grans són els reptes que té aquest país", ha dit. Puig també ha indicat que no era moment de parlar de critiques per la integració del sector crític. "No paga la pena perdre el temps en batalles de divisió estèril", ha expressat. Així mateix, el líder socialista ha confirmat que aquest és el darrer procés orgànic a què es presenta. "No he pogut mai sentir major orgull que ser secretari general del PSPV i president de la Generalitat", ha dit.

Valencianisme i territorialitat

El líder dels socialistes valencians ha defés, una vegada més, la política lingüística que s'està fent des del Consell. "Els que han de donar explicacions són els que no volen que el valencià estiga al mateix nivell que el castellà. Tindre dos llengües no és un problema, és una riquesa", ha ressaltat. Puig s'ha compromés a defendre l'interés del País Valencià perquè fer-ho així és "defendre les persones".

Puig també s'ha pronunciat sobre el procés de Catalunya, per a dir que "Espanya,és una nació de nacions amb nacionalitats històriques, no passa res (...). El problema territorial no és Catalunya, esclata a Catalunya, però és el conjunt d'Espanya", ha advertit.