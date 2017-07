Turisme realitza una enquesta per a conÃ©ixer el perfil dels visitants

L'Agència Valenciana del Turisme realitza, des del passat 1 de juliol i fins al pròxim 15 de setembre, una enquesta de satisfacció del client amb la finalitat de conéixer l'opinió dels turistes que facen ús dels serveis d'atenció i informació turística oferits a través de les 201 oficines de la Xarxa Tourist Info de la Comunitat Valenciana.

L'enquesta té com a objectiu determinar el perfil, grau de satisfacció i percepció de qualitat de servei que els usuaris de les oficines tenen de l'oferta turística de les destinacions del País Valencià. Per a això, l'agència ha distribuït en suport electrònic a totes les oficines de la xarxa els qüestionaris en nou idiomes (castellà, valencià, anglés, alemany, francés, italià, neerlandés rus i xinés) perquè puguen ser completades pels visitants.

El formulari avalua aspectes com la qualitat del servei rebut en l'oficina, la satisfacció de les expectatives pel que fa a la destinació, la voluntat de tornar (fidelització), els canals d'informació que han utilitzat per a seleccionar el seu viatge, així com la intencionalitat de visita a determinats recursos i instal·lacions turístiques o la participació en activitats lúdiques, culturals, museístiques i esportives, entre d'altres.

Així mateix, l'enquesta inclou preguntes per a recaptar informació del client sobre aspectes de rellevància: hàbits d'ús i disponibilitat de terminals mòbils amb connexió a internet i xarxes socials.

El qüestionari també aportarà dades de gran interès per a conéixer com viatgen els turistes que visiten les oficines, sobre les característiques dels seus viatges, reserves, mitjà de transport utilitzat, composició del grup, allotjament o motivació de la visita.

Els resultats permetran disposar d'informació sobre el perfil de les persones que visiten el territori valencià, així com conéixer les característiques del viatge, si reserven o no amb anticipació, quina mitjà de transport utilitzen, si viatgen soles o acompanyades, l'allotjament o motivació de la visita, entre uns altres.

Qualitat en els serveis Tourist Info

"La dinàmica de la demanda turística requereix adaptar contínuament l'oferta a les necessitats i exigències de la demanda" expliquen des de l'AVT. En aquest sentit, l'enquesta de la Xarxa Tourist Info s'ha consolidat com un observatori clau per a arreplegar informació dels persones usuàries de la Xarxa al llarg de tot el territori, la qual cosa la converteix en una eina fonamental per al control intern de la qualitat dels serveis d'informació que s'ofereixen en destinació, la seua orientació i la millora contínua en la gestió i nous serveis.

Cal destacar que la Xarxa Tourist Info gaudeix d'un nivell de qualitat reconegut a nivell nacional, com així ho demostra el fet de liderar els distintius "Q" del Sistema de Qualitat Turística d'Espanya. Per això, compta amb instruments permanents de diagnòstic del servei per a aconseguir una millora permanent.

Durant l'estiu passat es van recaptar prop de 7.000 qüestionaris en 121 destinacions del País Valencià. Igual que en anys anteriors, a finals d'agost Turisme farà un avanç dels resultats obtinguts per l'enquesta i durant el mes d'octubre es presentarà l'informe definitiu amb l'explotació de dades.

En finalitzar la campanya, la Generalitat posarà a la disposició dels municipis la informació tabulada de les dades obtingudes en el conjunt de territoris. Així mateix, les oficines que han implantat sistemes de gestió de qualitat mantenen la presa de dades en un format simplificat d'aquesta enquesta durant tot l'any, per al seguiment permanent de la satisfacció dels turistes.