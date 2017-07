Joves PV-Compromís, les joventuts unitàries del Bloc i de Gent de Compromís, han advocat en un comunicat perquè la lluita contra el despoblament en les comarques d'interior siga una "prioritat" per al govern valencià, una meta per a la qual consideren imprescindible "comptar amb tots els agents locals implicats i, sobretot, amb la joventut, present i futur de la nostra societat".

El portaveu nacional dels joves de l'agrupació, Víctor Medina, ha participat en l'Aplec dels Ports, que ha tingut lloc aquest cap de setmana, en La Mata, sota el lema 'Arrapem pels Ports, defensem lo nostre!' [sic], on ha celebrat que fer front a aquest fenomen demogràfic siga un dels objectius establits en el Seminari d'Estiu d'Ademús. "No planificaran tancats en despatxos, sinó recorrent el territori i coneixent les particularitats de cada comarca", ha assegurat Medina.

Així mateix, ha destacat que no solament s'ha de posar en valor l'interior del país, sinó que també cal dotar-lo de les comunicacions i infraestructures necessàries per a fer-lo atractiu per a les persones més joves. I ha llançat un missatge per a "reivindicar la identitat pròpia de cada poble davant la uniformitat a la qual ens porta la globalització".