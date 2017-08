Valltorta-Gassulla: un viatge cultural a la vida prehistòrica

L'estat de conservació de les pintures allotjades als abrics del Parc Cultural Valltorta-Gassulla conviden a fer un viatge en el temps. El visitant pot veure amb detall algunes de les accions quotidianes dels primers habitants d'aquesta porció del territori valencià, unes activitats representades per figures simples, principalment en color roig i negre, que narren escenes de caça, la recol·lecció de la mel i, fins i tot, enfrontaments bèl·lics.

Aquest 2017 s'ha commemorat el centenari del descobriment de l'art rupestre a la Valltorta. La vall de l'Alt Maestrat està reorganitzada en parc cultural, va ser reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Mundial a Kyoto el 1998 i reuneix, a l'aixopluc dels abrics artístics, huit poblacions de les comarques del nord valencià.

L'art rupestre de l'arc mediterrani s'estén pel litoral i per les zones interiors d'aquesta zona de la Península Ibèrica i abraça més de mil quilòmetres de terreny des de Catalunya fins a Andalusia. Actualment hi ha localitzades més de 700 manifestacions d'art rupestre de les quals més de 300 es troben al País Valencià.

Identificades com a art rupestre llevantí, les pintures del Parc Cultural de la Valltorta-Gassulla es caracteritzen per ser figures senzilles més o menys farcides de pigments i contornejades. Els colors majoritaris són el roig i el negre i, en menor mesura, el groc i el blanc. Aquests primers pobladors van utilitzar plomes d'aus i puntes vegetals per a plasmar les escenes sobre la roca dels abrics, ara fa aproximadament 7.000 anys. Es tracta doncs d'un art naturalista i narratiu que proporciona informació sobre l'activitat de la caça tant en grup com de manera individual, així com de les tècniques emprades mitjançant trampes i rastreig dels animals. També recreen altres activitats, com ara la recol·lecció de mel i els enfrontaments bèl·lics entre els pobladors prehistòrics, fins i tot, execucions. Les escenes proporcionen dades sobre la vida quotidiana i l'ús de robes i ornaments.

Parc Cultural de la Valltorta-Gassulla

El Consell va declarar Bé d'Interés Cultural el Parc Cultural de la Valltorta-Gassulla el passat any 2016. La zona acull 39 conjunts d'art rupestre i 54 jaciments arqueològics repartits entre diverses poblacions; concretament, Morella, Ares del Maestrat, Benassal, Vilar de Canes, Albocàsser, Tírig, les Coves de Vinromà i Catí.

Dins del parc, un dels punts més importants és el Museu de la Valltorta, ubicat al terme de Tírig, a escassos 500 metres del barranc homònim al qual es pot accedir gràcies als accessos i passadissos construïts en els vessants del torrent que permet al visitant fer un recorregut pels abrics.

Museu de la Valltorta

El centre museístic actua com a punt d'acollida del visitant, on es pot fer una immersió tècnica en la prehistòria valenciana a través del projecte museístic. La Generalitat Valenciana és qui té les competències sobre l'espai, creat el 1994 per a vetlar per la conservació, l'estudi i la divulgació de l'Art Rupestre al País Valencià.

Entre les instal·lacions destaquen el laboratori, la biblioteca, la sala d'exposicions temporal i quatre espais d'exposició permanent, on es pot veure l'empremta de l'art paleolític i del rupestre llevantí (mesolític i neolític): la reproducció de la Cova dels Cavalls, descoberta el 1917 i que mostra el mític Arquer de Tírig recuperat per la Generalitat l'any 2011. També s'hi poden veure exemples d'art esquemàtic (Calcolític i Edat de Bronze), entre altres aspectes, com ara el procés de declaració de la UNESCO i els primers treballs d'investigació.

El museu és, a més a més, el punt de partida per a les diferents visites guiades als conjunts de pintures rupestres del Parc Cultural de Valltorta-Gassulla.