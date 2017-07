Un projecte de vegetals en conserva i un altre sobre l'aprofitament de la palla de l'arrÃ²s per a cultivar fongs guanyen el I Agro-Lab

El projecte de l'empresa MonVital, dedicat principalment als vegetals frescos i en conserva, i un projecte sobre l'aprofitament de residus agroalimentaris d'arròs per a la producció de substrats de cultius per a fongs i bolets comestibles i medicinals han resultat guanyadors en la I edició d'Agro-Lab, la incubadora d'empreses agroalimentàries impulsada per l'Ajuntament de València en col·laboració amb diverses entitats.

Tots dos projectes i la iniciativa pilot d'incubadora agroalimentària s'han presentat, aquest dilluns, en una roda de premsa oferida pel regidor de comerç, Carlos Galiana, que ha estat acompanyat per la responsable de comunicació de Mercavalència, Ángeles Hernández; la responsable del projecte d'aprofitament de residus agroalimentaris d'arròs, Patricia Díaz, i l'encarregada de l'empresa MonVital, María Ángeles Avilés.

Galiana ha agraït les huit candidatures que s'han presentat a la iniciativa Agro-Lab –que patrocinen la Regidoria d'Agricultura, Las Naves, Mercavalència i la Càtedra Terra de la Universitat Politècnica de València– i ha afirmat que totes elles posseïen "molta professionalitat i qualitat, tot i que la iniciativa no tenia connotacions econòmiques". A més, ha destacat que, encara que es tractava de la primera edició, hi ha hagut "molta varietat" en la presentació de les propostes. També ha assenyalat que, gràcies a la col·laboració amb Mercavalència, es dotarà econòmicament els dos projectes guanyadors.

Per la seua banda, Ángeles Hernández ha assegurat que "tots els recursos de les institucions que col·laboren es posaran a favor dels projectes guanyadors" perquè puguen desenvolupar-se.

Projectes basats en l'economia circular

La representant del projecte que aposta per reaprofitar residus de l'arròs, Patricia Díaz, ha asseverat que el seu equip està en "fase d'assaig" i que els seus treballs es basen "en l'economia circular, concretament a transformar un residu agroalimentari en un aliment", com pot ser des d'una biorremodelació d'aigües residuals fins a l'alimentació del bestiar, ha posat com a exemple.

Des de l'empresa MonVital, María Ángeles Avilés ha explicat que aquesta firma va nàixer fa tres anys i posseeix dues fonts de distribució: un mercat de venda directa i uns canals curts de distribució. També ha descrit les tres línies de treball que té. La primera d'elles és la producció de postres vegetals no làctics, en els quals únicament s'utilitza llet d'arròs, coco i ametla.

Així mateix, es dedica a productes de proximitat i local, amb cremes vegetals que canvien segons els productes de temporada, i, finalment, les conserves de productes d'origen vegetal i ecològic que, en la mesura del possible, són de cultius locals o de proximitat.