El turisme internacional augmenta un 18,4% fins a juny

El País Valencià ha incrementat en un 18,4% interanual l'arribada de turistes estrangers durant el primer semestre del 2017, amb un total de 3.893.936 de visitants internacionals fins a juny, segons l'informe elaborat per la Agència Valenciana de Turisme a partir dels resultats de l'enquesta de Moviments Turístics en Frontera (Frontur), que ha publicat, aquest dilluns, l'INE.



Destaca el fet que, solament en el mes de juny, el creixement ascendeix al 19,7% interanual, amb un total de 873.848 turistes estrangers. Segons fonts de la Generalitat, es tracta d'una pujada molt per sobre de la mitjana estatal, situada en un 11,6% pel que fa al mateix mes de l'any anterior.

Davant d'aquestes dades, el secretari autonòmic de la Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, ha destacat que "el bon comportament" del turisme en el primer mes de la temporada estival "aferma les previsions que manegem per al conjunt de l'estiu i de l'any". En aquest sentit, Colomer ha ressaltat que aquest indicador sobre arribades de turistes internacionals és "fonamental" per a l'increment de la rendibilitat del sector "per l'impacte que la seua despesa en destinació té sobre l'economia valenciana i la creació d'ocupació".

El creixement de turistes estrangers en el mes de juny és especialment destacable en el cas del mercat francés (amb un creixement del 36%); l'alemany (+33,9%) i el britànic (+3,1%) amb més de 300 mil turistes arribats al País Valencià

Segons les previsions del l'Agència Valenciana del Turisme, les comarques valencianes rebran aquest estiu prop de 4 milions de turistes internacionals, la qual cosa representa un increment proper al 10% enfront de la temporada estival del 2016. A més, està previst que aquests realitzen una despesa total superior als 4.000 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 12% enfront del mateix període del 2016. Seguint aquesta dinàmica, per al conjunt del 2017, Colomer ha indicat que el País Valencià espera aconseguir els 8,5 milions de turistes estrangers, de manera que es registrarà "un nou rècord històric, en superar els 7,8 milions de l'any passat".



Juny, un molt bon mes per al turisme valencià



Respecte a les dades referents al passat mes de juny, l'enquesta Frontur mostra que els turistes estrangers que han arribat a la nostra destinació per aeroport han augmentat un 17,7%, mentre que els que ho van fer per carretera han pujat un 37,4% interanual. Per mercats, el creixement és especialment destacable en el cas del mercat francés, amb un creixement del 36%; l'alemany (+33,9%) i el britànic (+3,1%) amb més de 300 mil turistes arribats al País Valencià durant el passat mes.



Cal destacar que el mercat britànic acumula un creixement en territori valencià del 15,3% interanual durant el primer semestre de l'any, amb una quota del 35,5%. Altres mercats que també registren resultats positius fins a juny són els Països Nòrdics, amb una pujada del 21% interanual, i França, que augmenta un 14,9% pel que fa al mateix període de l'any anterior.