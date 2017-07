El secretari general de PSPV, Ximo Puig, ha assegurat, aquest dilluns, que el PSOE no li exigirà "mai" que no siga lleial al País Valencià. "Tinc clar que la meua lleialtat és amb els valencians i, per descomptat, compartisc lleialtat amb el meu partit i també crec que el meu partit no m'exigirà mai que no siga lleial als meus ciutadans", ha subratllat.

Així ho ha indicat Puig als mitjans de comunicació en ser preguntat per si veu "raonable" la petició de la secretària general del PSOE-A i presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, al secretari general del partit, Pedro Sánchez, que "mai li faça triar" entre la lleialtat al PSOE i a Andalusia. Sobre aquest tema, ha puntualitzat que ja "té prou" a opinar d'allò seu com "per a opinar d'allò dels altres".

Insistit sobre si també li demana a Sánchez que no li faça triar entre el País Valencià i el PSOE, el també president de la Generalitat ha remarcat: "A mi no m'ha fet triar". "Jo sempre tinc clar que la meua lleialtat és amb la Comunitat i amb els valencians", ha insistit.

Ha assenyalat que, "per descomptat", se sent amb les mans lliures per a prendre decisions perquè la Generalitat Valenciana es governa "sempre des de la Generalitat" i no "des de la seu de Compromís, ni des de la del PSPV". "Els partits ens donen suport i respectem els partits, però les decisions les pren el govern una vegada escoltats", ha incidit, per a apuntar el seu "gran respecte" i "lleialtat d'anada i tornada sempre" amb Ferraz.