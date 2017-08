Els partits es conjuren per a aconseguir una reestructuraciÃ³ del deute que segons el PP ja s'aplica

El primer pas necessari per a la reforma de l'actual sistema de finançament autonòmic ha deixat raonablement satisfet el Consell i els partits polítics. La comissió mixta Consell-Corts per a la reforma del model de finançament es va reunir aquest dilluns al Palau de la Generalitat per a analitzar, juntament amb el professor Francisco Pérez –membre designat pel País Valencià en la comissió d'experts–, l'informe lliurat per les comunitats autònomes la passada setmana al ministre d'Hisenda. Després d'escoltar les conclusions del professor Pérez, els diferents representants polítics van celebrar que el text recull "gran part" de les reivindicacions valencianes.

En aquest sentit, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, va destacar el qüestionament en l'informe de l'statu quo actual que relega el País Valencià a ser una de les autonomies pitjor finançades. Tot i la "bona notícia" que suposa posar sobre la taula la necessitat de refer tot el model, Oltra va reconéixer que l'informe –que cal recordar que no és vinculant– no recull una demanda bàsica per als interessos de la Generalitat com és l'aplicació d'una quitança al deute públic valencià. Per la seua banda, el president Ximo Puig, qui va destacar l'ambient de "consens" i de "plena coincidència" entre tots els partits, va mostrar la seua "satisfacció" pel compliment d'un dels acords adquirits en la Conferència de Presidents el passat mes de gener i que s'ha plasmat en l'elaboració, abans d'agost –com estava previst–, de l'informe de la comissió d'experts.

Puig va demanar als representants de tots els partits "fortalesa, unitat, disposició i determinació" per a abordar la fase de la "negociació política" i aconseguir que es complisquen tots els terminis acordats en la Conferència de Presidents i que el nou model de finançament siga una realitat abans de gener del 2018. El president va recordar que el nou sistema ha de crear "igualtat entre les persones" i posar fi a una situació d'asimetria "que no pot continuar".

Després del president, els diferents partits amb representació a les Corts van valorar l'informe dels experts per boca dels seus portaveus a la comissió. Tots, inclosos PP i Ciutadans (Cs), van coincidir a valorar que el text advoca per posar fi a l'actual situació i, amb això, a l'infrafinançament valencià. Més diferències van haver-hi a l'hora de reclamar una quitança o reestructuració del deute públic valencià originat per la manca de finançament dels diferents models.

En aquest punt, PSPV, Compromís i Podem van fer pinya amb un Ciutadans dubitatiu enfront d'un PP que va assegurar que la reestructuració del deute que reclamen els partits del govern en la pràctica ja s'aplica. En aquest sentit, el diputat del PP Rubén Ibáñez va assegurar que, d'alguna manera, "la reestructuració del deute que demanen" els partits de govern ja s'ha fet perquè, segons va assenyalar, ara, amb un "major deute, la Generalitat paga menys que fa uns anys, amb menor deute". Ibáñez, en el tema del deute històric, es va quedar sol, ja que el representant de Ciutadans, Tony Woordward, va reconéixer que una quitança és "necessària perquè si no la Generalitat és inviable".

"El deute no és fruit del mal comportament"

Els representants del PSPV i Compromís, José Muñoz i Fran Ferri, van posar l'èmfasi en la necessitat de seguir lluitant per a aconseguir una quitança sobre el deute històric generat per l'infrafinançament. Muñoz va assegurar que la reestructuració del deute és "l'única forma de garantir la supervivència de l'autogovern". Tanmateix, Muñoz va afirmar, davant de l'hipotètic risc que el Govern d'Espanya "haja d'assumir el deute de comunitats que no ho han fet com toca", que no és el cas de la valenciana, atés que "nosaltres hem fet els deures i hem complit. El nostre no és un problema de despeses".

En la mateixa línia, Ferri va recordar que el deute històric és conseqüència de la "insuficiència financera de molts anys" i, en cap cas, d'un "mal comportament" del País Valencià. Per aquest motiu, va reiterar la necessitat de la condonació del deute per part del govern espanyol, alhora que va insistir en la necessitat d'empentar des de la societat perquè el nou model de finançament acabe amb la marginació dels valencians. El síndic de Compromís va fer una crida a la ciutadania a participar en la manifestació que els sindicats majoritaris han platejat per al 9 d'Octubre i que ja ha rebut el suport del Consell: "Hem de fer palesa, abans que acabe el procés de reforma, la unitat del poble valencià".

El PP trau pit

La reunió de la comissió Consell-Corts per a la reforma del finançament, en la qual també van participar el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, i les secretàries autonòmiques, Clara Ferrando i María José Mira, va donar l'oportunitat al Partit Popular de retraure als partits d'esquerres que el 2013 no van donar suport a la proposta del seu grup sobre el finançament autonòmic "i que és exactament igual a la que ara defensen els experts". "Hem perdut quatre anys de consens", va lamentar el diputat Rubén Ibáñez, qui va afirmar que el PP està "hui en el mateix lloc on ha estat sempre". "Benvinguts els que ara se sumen perquè l'informe dels experts assenyala que les idees eren encertades i correctes. Hui ja no es parla de concerts econòmics responsables i altres històries que plantejaven altres grups el 2013. Algú haurà d'explicar per què no van donar suport a l'informe dels experts el 2013", va afegir Ibáñez.

El diputat del PSPV, José Muñoz, va contestar Ibáñez demanat-li per què el seu partit, amb majoria parlamentària la passada legislatura, no va modificar, aleshores, si les idees eren tan encertades, el model de finançament autonòmic. Un sistema que, segons va recordar Fran Ferri, està caducat des de finals del 2013 "i ningú sap perquè no s'ha fet res fins ara".