L'IVF publica la subhasta de les accions de l'HÃ¨rcules i dÃ³na 15 dies per a licitar per elles

L'Institut Valencià de Finances (IVF) ha publicat, en la seua pàgina web, la subhasta de les accions de l'Hèrcules CF, amb un preu de sortida de 597.819,46 euros marcat per la consultora externa OnetoOne Corporate Finance. Les persones interessades a participar en aquesta subhasta tenen un termini de 15 dies hàbils per a presentar les seues licitacions, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

La subhasta dóna sortida a un únic lot integrat, d'una banda, pel dret del crèdit de 15.425.002,95 euros que ostenta l'IVF davant la Fundació de l'Hèrcules i en virtut del qual hi ha un embargament sobre el 72,71% de les accions del club i, d'altra banda, per les accions de l'Hèrcules CF que es va adjudicar l'IVF després de la subhasta concursal dels béns i drets d'Aligestión Integral, que representen un 15,07% addicional del capital social del club.

Per a poder participar-hi s'exigeix un dipòsit del 5% de la licitació mínima, és a dir, 29.890.98 euros. Les persones interessades hauran de presentar les seues licitacions en un sobre tancat i per registre d'entrada de l'IVF. Els sobres s'obriran públicament i, en aquest acte, es determinarà el millor postor i, per tant, l'adjudicatari del lot format pel crèdit i les accions.

Des de la Generalitat han indicat que aquesta subhasta va encaminada a recuperar els fons que l'IVF va injectar a l'Hèrcules CF en forma d'aval.