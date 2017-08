Registrats 42 morts per ofegament en els primers set mesos de l'any

El País Valencià ha registrat 42 morts per ofegament en espais aquàtics des del gener fins al juliol d'aquest 2017. Aquesta xifra situa el territori valencià com a tercera comunitat autònoma amb major nombre de víctimes per aquesta causa, segons l'Informe Estatal d'Ofegaments que elabora la Reial Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme.



En concret, les comarques valencianes concentren el 13,8 per cent de les 305 morts per ofegament en espais aquàtics registrades fins a juliol a tot l'Estat. Aquesta dada estatal suposa un augment del 14,66 per cent respecte al mateix període de 2016, quan es van registrar 266 defuncions, i superior al 40 per cent en relació a 2015, quan va haver-hi 212 morts.



D'acord amb les dades de l'informe, juliol es confirma, amb 95 defuncions, com el pitjor mes d'aquest 2017 i dels tres últims anys, segons les dades de l'esmentat informe. Aquest destaca que, des de gener de 2015 que existeixen estadístiques, cap mes havia aconseguit aquesta xifra. Al juny es van registrar altres 70 morts per ofegament, la qual cosa suposa que el 54 per cent s'ha produït en els dos primers mesos d'estiu.

El perfil de la persona ofegada és un home (80%), de nacionalitat espanyola (75%), de 35 o més anys (70%), mort en una platja (50%), o en altres espais aquàtics sense vigilància (91%)

Per comunitats autònomes, Andalusia registra 57 morts per ofegament i se situa al capdavant de tot el territori estatal. La segueix Galícia amb 45 víctimes, seguida de Canàries i País Valencià, amb 42; Catalunya, amb 28; Cantàbria, amb 17; Balears, amb 15; Múrcia, amb 13; Castella i Lleó, amb 10; Extremadura, amb 8; Aragó, amb 7; Madrid i País Basc, amb 5; Castella-la Manxa i Ceuta, amb 3; Astúries i La Rioja, amb 2, i Navarra amb 1. Per la seua banda, Melilla no ha registrat cap mort per aquesta causa fins al moment.

El perfil de la persona ofegada en els primers set mesos de l'any a l'Estat espanyol és: home (80 per cent), de nacionalitat espanyola (75 per cent), de 35 o més anys (70 per cent), mort a una platja (50 per cent), o en qualsevol altre espai aquàtic sense vigilància (91 per cent), entre les 10.00 i les 20.00 hores (70 per cent). Al llarg del 2016, al País Valencià es registraren 21 morts per ofegament.