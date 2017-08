Un total de sis comunitats autònomes van créixer en el segon trimestre de l'any per damunt de la mitjana del conjunt de l'estat espanyol, situada en el 0,9%. En concret, Canàries, País Valencià, Astúries, Catalunya i La Rioja van registrar un increment del PIB de l'1,1% i, al costat d'Aragó (+1%), van superar el creixement mitjà del conjunt de l'estat espanyol en el segon trimestre, segons les estimacions de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF).

Illes Balears, Cantàbria, Galícia i Regió de Múrcia van igualar el creixement mitjà del conjunt de l'Estat, perquè van créixer un 0,9% entre abril i juny. Altrament, amb creixements menors a la mitjana estatal figuren les comunitats d'Andalusia, Navarra i País Basc, que experimentaren un creixement del 0,8% en el segon trimestre. A continuació, apareixen Castella i Lleó, Extremadura i la Comunitat de Madrid, amb un augment del PIB del 0,7%.

En taxes interanuals, per damunt de la mitjana estatal (+3,1%) figuren les comunitats de Canàries (+3,8%), Illes Balears (+3,7%), País Valencià (+3,5%), Catalunya i Navarra (+3,4%) i la Comunitat de Madrid (+3,2%). Igualant la mitjana estatal apareixen Astúries, Galícia i Múrcia, mentre que la resta es van situar per davall de la mitjana: Andalusia (+3%), La Rioja (+2,9%), Aragó (+2,8%), Cantàbria i País Basc (+2,7%), Castella i Lleó (+2,6%) i Extremadura i Castella-la Manxa, que van registrar un augment de l'1,9% en tots dos casos.

Creixement interanual delPIB per comunitats autònomes © Font: Estimació METCAP-AIReF

L'AIReF realitza aquestes previsions amb la Metodologia d'Estimació Trimestral per Comunitats Autònomes del PIB (METCAP), que ha sigut creada per la divisió d'Anàlisi Econòmica de la institució, i es duu a terme quan l'Institut Nacional d'Estadística (INE) publica l'avanç trimestral del PIB espanyol. La metodologia combina tres tipus d'informació estadística disponible: les dades mensuals d'indicadors de conjuntura desagregats a nivell territorial, les dades anuals compilades en termes de Comptabilitat Nacional per la Comptabilitat Regional d'Espanya i, finalment, les estimacions per al conjunt estatal publicades per la Comptabilitat Nacional Trimestral.