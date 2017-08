La Generalitat recorre contra la resoluciÃ³ del TSJ que l'acusa de no complir amb la suspensiÃ³ cautelar del plurilingÃ¼isme

La Generalitat Valenciana, a través de l'Advocacia, ha interposat un recurs de reposició contra la resolució de la Secció Quarta del Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJ) sobre l'incident de compliment de les mesures cautelars del Decret de Plurilingüisme. En les seues al·legacions, l'administració autonòmica defensa la "correcta" paralització del desenvolupament de la norma duta a terme per la Conselleria d'Educació i assenyala que les mesures cautelars s'haurien d'aplicar des del moment en què es notifiquen i no amb efectes retroactius.



Segons han explicat a Europa Press fonts de la Conselleria d'Educació, amb aquest document l'Advocacia de la Generalitat defensa la correcta execució de paralització de desenvolupament del Decret de Plurilingüisme per part del departament que dirigeix el conseller Vicent Marzà, des que es va notificar per part del TSJ la necessitat d'aplicar mesures cautelars. Així mateix, detallen que en l'escrit l'Advocacia argumenta, "de forma justificada, en virtut de la jurisprudència existent, que les mesures cautelars que estableixen els tribunals s'apliquen des del moment de l'adopció i notificació de les mateixes, ja que no són actuacions fermes i poden afectar els drets de tercers".



"El TSJ no ha emés una sentència ferma"



En aquest cas en concret, apunten, el tribunal encara no ha estudiat el fons i no ha emés una sentència ferma, per la qual cosa, segons el criteri de l'Advocacia de la Generalitat, les mesures cautelars s'haurien d'aplicar des del moment en què es notifiquen i no amb efectes retroactius.



La passada setmana, el TSJ va fer pública una resolució per la qual ordena a la Conselleria d'Educació retrotraure's a la situació prèvia a l'aprovació del seu decret de plurilingüisme –que l'alt tribunal valencià va suspendre cautelarment– i, per tant, aplicar la normativa anterior, és a dir, els decrets 127/12 i 234/97 .



El TSJ considera que l'administració educativa valenciana no està complint la resolució que va suspendre cautelarment el decret de plurilingüisme en ensenyament no universitari, i insta el departament que dirigeix el conseller Vicent Marzà a retrotraure's a la situació anterior i aplicar la normativa vigent aleshores, és a dir, l'aprovada per l'anterior Consell del PP.

Escola Valenciana es mobilitzarà per defensar el Decret de Plurilingüisme

Per la seua banda, Escola Valenciana insisteix en la legalitat del Decret 9/17 de 27 de gener, del Consell, que estableix el model lingüístic del sistema d’ensenyament en l’àmbit valencià, perquè, d’una banda, "no lesiona cap dret fonamental, tal com assegura l’informe de la Fiscalia i, d’altra banda, aquesta normativa ha comptat amb l’ampli consens de la Comunitat Educativa i l’assessorament de les Unitats d’Ensenyament Multilingüe, que estudien els mètodes òptims per assolir un alumnat plurilingüe".

A més a més, el Decret en si mateix, segons l'entitat cívica, representa "una evolució coherent" del camí recorregut pel desplegament i l’aplicació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià –LUEV– de 1983, la qual aplica un model de bilingüisme a l’ensenyament que ha produït resultats positius i constatables durant més de 30 anys.

Ara per ara, i segons Escola Valenciana, dues sentències judicials avalen la legalitat del Decret de Plurilingüisme, excepte la disposició addicional cinquena, que es basa en la concessió de certificacions de llengües una vegada acabats els cicles educatius i, per tant, no afectaria durant el curs 2017 – 2018, perquè enguany el Decret sols entraria en vigor per a l’Educació Infantil. La Fiscalia desestimà les demandes interposades per CSI-F i USO contra la norma educativa, perquè no lesiona cap dret fonamental.

Per totes aquestes raons, Escola Valenciana ha anunciat en un comunicat que preveu "noves mobilitzacions amb totes les entitats i la societat civil amb les quals diem ‘Sí al valencià’ i ‘Sí a la nostra llengua al País Valencià’". Les accions es portaran a terme en setembre "si el TSJ impedeix l’aplicació del Decret, amb total normalitat administrativa i pedagògica, malgrat que la disposició addicional cinquena no tinga efectes sobre el sistema educatiu fins al 2023" atés que no té efectes d’aplicació legal i acadèmica durant els cursos anteriors a aquesta data, per la qual cosa, la paralització cautelar de l’aplicació del Decret, assegura, "no és un argument vàlid i s’ha d’evitar que aquesta resolució judicial condicione, negativament, el normal desenvolupament pedagògic i acadèmic de la norma legislativa".

Per últim, Escola Valenciana subratlla que les úniques raons que impedeixen el bon funcionament escolar "són merament ideològiques, no es fonamenten amb criteris pedagògics" i denuncia que amb la paralització de la norma educativa "es juga amb els drets fonaments de l’educació de l’alumnat".