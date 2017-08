EducaciÃ³ obri el termini per a solÂ·licitar les ajudes complementÃ ries de les beques Erasmus

La Conselleria d'Educació publica hui en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la convocatòria de les ajudes per a completar les beques del programa Erasmus per al curs 2017-2018. El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà demà, 2 d'agost, i finalitzarà el pròxim 29 de setembre. Seran formalitzades per les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià, en la seua qualitat de gestores de les beques Erasmus. El passat mes de febrer els alumnes van sol·licitar als seus centres participar en el Programa i en aquesta convocatòria són les universitats les que sol·liciten l'ajuda complementària que concedeix Educació.

A través d'una nota de premsa, Educació recorda que des del curs 2015-2016 s'ha augmentat al doble la dotació complementària que s'assigna a aquestes beques: de 300.000 a 600.000 euros per a cada curs. "Tant les Erasmus que dóna el Ministeri com les que dóna la Comissió Europea són lineals, i sovint serveixen per a poc, ja que la quantitat mai és prou per a ningú, però els uns ho poden assumir i els altres, encara que estiguen becats, no. Per tant, amb els recursos amb què comptem, nosaltres optimitzem al màxim i la decisió ha sigut garantir que qui econòmicament no es pot permetre de cap manera estudiar uns mesos en universitats de Londres o París, per exemple, ho puguen fer de manera efectiva. I sent així, els universitaris valencians que tinguen el complement Erasmus de la Generalitat seran els qui econòmicament més beneficiats i amb majors garanties tindran la beca Erasmus a tot l'Estat", ha explicat la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, Josefina Bueno.

D'aquesta manera, si l'antic Govern valencià donava un mínim de 60 euros al mes per als Erasmus, el Govern del Botànic ha fet efectiu que aquest mínim siga de 150 i el màxim de 300 al mes. “Que quede clar, equiparem l'ajuda que dóna la Comissió Europea. És més, donem més diners que els que dóna el Ministeri per la beca Erasmus, que és un màxim de 200 euros al mes”, ha aclarit Josefina Bueno. Mentre que la Comissió Europea i el Ministeri atorguen ajudes Erasmus per a cobrir 5 mesos d'estada, les complementàries de l'Erasmus de la Generalitat cobreixen 9 mesos d'estada. Per això, els estudiants Erasmus valencians que tinguen aquest complement comptaran amb un màxim de 2.700 euros de la Generalitat, a més de 1.500 euros màxims si tenen concedida la beca de la comissió europea o 1.000 si tenen concedida la del Ministeri.

L'import mensual que s'aporta és diferent segons el país d'estada corresponent. Així, l'ajuda de 300 euros és per a alumnes que es desplacen a Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, el Regne Unit o Suècia. En el cas d'Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Grècia, Islàndia, Luxemburg, els Països Baixos, Portugal, la República Txeca i Turquia, l'ajuda és de 250 euros. Finalment, si el país d'estada és l'Antiga República Iugoslava de Macedònia, Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia o Romania, l'import és de 150 euros.

Aquest anunci s'ha fet coincidint amb el 30é aniversari del programa Erasmus. A partir del pròxim mes de setembre, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, junt amb les universitats valencianes, farà públiques les activitats commemoratives d'aquest aniversari.