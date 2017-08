L'Autoritat Portuària de València (APV) ha posat a disposició d'Adif 53,6 milions d'euros, a fi d'invertir-los en les obres de millora de la línia de ferrocarril entre València i Saragossa, després que aquesta quantitat fóra inclosa en el Pla d'Inversions aprovat en la reunió del Consell d'Administració de l'APV el passat divendres. L'entitat ha detallat que només estan "a l'espera dels terminis i requeriments de licitació que Adif dissenyarà perquè s'executen com més prompte millor".

Amb els convenis signats entre l'Autoritat Portuària de València i Adif, el Port de València assumeix el compromís de finançar amb càrrec als seus pressupostos 53,6 milions d'euros, dels quals 40 milions seran aportats per a inversions en la millora general de la línia València-Sagunt-Terol- Saragossa i 13,6 milions en la millora, ampliació i construcció d'apartadors amb capacitat per a atendre trens de fins a 750 metres de longitud.

Des de l'APV destaquen que assumeixen aquesta inversió per a millorar l'accessibilitat als ports de Sagunt i de València de les mercaderies procedents d'Aragó i de les àrees logístiques de la Rioja, Navarra, el País Basc i l'eix Cantàbric i viceversa, per a acostar productes valencians o de qualsevol altra procedència que entren pels ports valencians cap a les regions aragoneses o cantàbriques. A més, recorden que els projectes dels apartadors ja es troben en fase de redacció per part d'Adif i que està previst que isquen a licitació durant el primer semestre de 2018, de manera que les obres estiguen concloses a finals del 2018 o principis del 2019.