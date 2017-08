L'Ajuntament de València està plantejant-se implementar una taxa per als nombrosos apartaments turístics que s'ofereixen a la ciutat i que, si no es comencen a regular, podrien arribar a constituir un nova bombolla especulativa, segons ha denunciat la regidora de Turisme. Sandra Gómez ha advertit que la ciutat està a punt d'arribar a la saturació d'aquest tipus de vivendes, que en ciutats com Barcelona, amb un percentatge de 9,8 per cada 1.000 habitants, constitueixen un greu problema de convivència per als residents habituals. "Al setembre mantindrem una reunió amb la plataforma Airbnb i intentarem que els apartaments que s'ofereixen a través del seu servei paguen una taxa, així com que es limite el nombre de dies que un particular pot oferir la seua vivenda", ha indicat Gómez.

La regidora ha donat a conéixer el pla que el consistori posarà en marxa per tractar de "regularitzar" un sector que ja supera les places oferides pels 82 hotels que hi ha a la ciutat. Així, i després de revisar el registre d'empreses de l'Agència Valenciana de Turisme (AVT) i els principals portals de turisme col·laboratiu, l'estudi encarregat a la primavera per l'Ajuntament mostra l'existència de 4.714 vivendes turístiques amb capacitat per a 18.102 places (48,60%), mentre que els 82 hotels de la ciutat tenen una capacitat per a 16.191 persones (43,47%). La resta d'oferta d'allotjament per als visitants (pensions, càmpings, etc.) representa el 7,93% per a 2.953 visitants.