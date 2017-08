Puig recupera JosÃ© Manuel Orengo per a PresidÃ¨ncia

L'exalcalde de Gandia (la Safor) i exvicesecretari de Relacions Institucionals del PSPV, José Manuel Orengo, serà nomenat assessor de Presidència de la Generalitat Valenciana pròximament, segons han confirmat fonts del Govern valencià. Orengo, proper al president de l'Executiu autonòmic i secretari general del PSPV, Ximo Puig, a qui ha donat suport durant la seua candidatura en les últimes primàries del partit, s'integrarà d'aquesta manera en el grup d'assessors de Presidència.



José Manuel Orengo ha ocupat al llarg de la seua extensa trajectòria política diversos càrrecs de responsabilitat en el partit i el municipalisme. Va ser alcalde de Gandia, portaveu del PSPV en la Diputació de València i, durant un període determinat, cap de gabinet del president de la corporació provincial Jorge Rodríguez.



El seu nom ha aparegut en algunes causes judicials, encara que cap d'elles ha tingut conseqüències finalment per a ell, com el cas pel centre Innova de Gandia o Imelsa. Fa mesos va protagonitzar una polèmica deguda a la Fundació Cical, un centre de Recerca de Coneixements per a l'Administració Local impulsat per Orengo que va ser criticat per la possibilitat que rebera ajudes públiques i que ha quedat aparcat.