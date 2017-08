Puig: "El PP intenta fer de l'educaciÃ³ un cartell electoral"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha subratllat que està "garantida" l'escolarització dels menors en els centres educatius on els pares els han matriculat, abans de la suspensió del Decret de Plurilingüisme, i ha subratllat que l'inici de curs es desenvoluparà "amb absoluta normalitat". Així mateix, ha acusat el PP d'"intentar fer de l'educació un espai de confrontació política i un cartell electoral".

El cap del Consell ha indicat que la Generalitat està estudiant les accions que ha d'emprendre per a garantir un inici de curs "amb absoluta normalitat". "No puc concretar la decisió perquè s'està estudiant en aquests moments, però vull garantir als pares que podran escolaritzar els seus fills on els havien matriculat". Puig ha recordat que la suspensió solament afecta els xiquets de tres anys, per la qual cosa ha negat la situació de "caos" que denuncia el PP, al qual ha acusat d'utilitzar l'educació com "una eina de campanya electoral permanent", mentre el Consell busca, a través de la nova llei d'Educació, "un gran acord i que hi haja certesa i estabilitat" en aquest àmbit.

Així mateix, ha reiterat que la intenció del govern valencià amb el decret és que els xiquets valencians, quan acaben la seua etapa obligatòria sàpien parlar valencià, castellà i anglès. "El plurilingüisme està donant resposta al que ha sigut un fracàs del PP en aquests 20 anys, i ha sigut que només el 6% dels xiquets acabaven amb un coneixement d'anglés i el 36% en valencià", ha criticat per a insistir que el seu objectiu és que dominen les tres llengües per a garantir "igualtat d'oportunitats".

"Batalla partidista"

Preguntat per la decisió del grup parlamentari del PP en les Corts Valencianes pel fet d'animar les associacions i entitats a acudir al Comité de Peticions de la Unió Europea i "denunciar" l'executiu autonòmic per l'"atac" i "xantatge" que aquest document suposa, Puig ha reiterat que el PP busca "fer de l'educació un espai de confrontació política, i un cartell electoral". "L'educació és més important que la batalla partidista. Em produeix tristesa aquesta actitud del PP perquè el seu resultat en la qüestió lingüística ha sigut un absolut fracàs. Cal despartiditzar el debat de l'educació", ha subratllat.

En aquest sentit, s'ha qüestionat sobre per què el PP "no vol que els xiquets tinguen la màxima capacitació en les tres llengües" perquè "aquesta és la qüestió" i "açò és el que ha de respondre el PP". "Ací no hi ha discriminació i nosaltres estem absolutament disposats a millorar tot el que s'haja de millorar perquè no tenim una posició tancada ni dogmàtica, però ens rebel·lem enfront d'un fracàs estrepitós del model del PP", ha assenyalat.

Suport a Marzà

Insistit sobre si "dóna suport" a la gestió del conseller d'Educació, Vicent Marzà, Puig ha remarcat que confia en la gestió de "tots" els membres del seu govern. "Tot sempre és millorable i, per descomptat, l'acció del president també i nosaltres estem en el camí del diàleg i continuarem parlant amb tothom, però el que és fonamental és entendre que el Decret de Plurilingüisme s'ha fet perquè hi ha hagut un fracàs i s'ha fet parlant amb les universitats, amb aquells que tenen majors coneixements d'ensenyament de llengua i veient experiència d'altres països com Finlàndia", ha afirmat.