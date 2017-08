Les joventuts del Partit Popular han sigut víctimes del seu propi 'fake'. Aquest dimarts, Noves Generacions de Castelló i Noves Generacions de la Comunitat Valenciana han llançat una campanya a xarxes acusant el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, d'haver mentit sobre la seua formació acadèmica en la seua etapa com a docent. Fent-se ressò d'una informació inexacta del digital OKDiario, la formació juvenil assegura que el "conseller d'Educació valencià va mentir en el seu currículum quan era professor". I afegeixen: "No és enginyer".

En la notícia publicada al rotatiu digital madrileny, expliquen que el conseller Marzà va falsejar durant la seua etapa com a professor el seu currículum, en què s'afegia el mèrit de ser enginyer industrial. En la notícia asseguren que Marzà "va mentir en la seua etapa de professor en el CEIP La Marina, en la qual es presentava com a diplomat en Magisteri de Llengua Estrangera i enginyer industrial", i presenten acompanyant la notícia unes diapositives amb les quals, l'actual conseller, hauria preparat en el curs 2008/2009 una suposada reunió de pares del col·legi La Marina. Aquestes diapositives, però, no formen part de cap reunió real de pares, sinó que van ser creades per Marzà per a realitzar una pràctica de l'assignatura 'Noves tecnologies aplicades a l'Educació', que en aquell moment estava cursant.

És a dir, el llavors estudiant Vicent Marzà no va mentir sobre la seua formació acadèmica durant la seua etapa com a professor. Primer, perquè es tractava d'un currículum fictici per a una assignatura de la Diplomatura de Magisteri i, segon, perquè evidentment no era professor, ja que no havia acabat la carrera en el curs 2008/2009. Marzà tampoc ha treballat mai en cap CEIP La Marina. Així doncs, OKDiario i NNGG de Castelló, posteriorment, agafen com a bona la informació sobre una tutoria inventada que un jove Vicent Marzà va pujar al blog que va haver de crear per a l'assignatura. La informació no està extreta, com també s'assenyala en la notícia d'OKDiario, de la plana web oficial del CEIP La Marina, sinó que com es pot veure en la mateixa URL de la web, el domini pertany a la Universitat de València.

És cert que el conseller Marzà no és enginyer industrial, tot i que va començar a estudiar la carrera. El titular del Departament d'Educació és diplomat en Magisteri per la Universitat de València i màster en Pedagogia Social i comunitària per la Universitat Ramon Llull. A més, tal com apareix en el seu currículum penjat a la pàgina web de la Conselleria, va iniciar però no va concloure els estudis d'Enginyeria Industrial, programa europeu Euruji, en la Universitat Jaume I de Castelló. Aquests estudis són els que han donat peu a la notícia que el passat dilluns va publicar OKDiario i que va repiular en xarxes socials NNGG de Castelló, així com destacats dirigents del PP de Castelló.

El material que Marzà va utilitzar per a crear la tutoria per a l'assignatura evidencia que es tracta tot d'una invenció, cosa habitual en els treballs universitaris. Si fóra certa la informació publicada per un Marzà que en 2008 encara era estudiant, els seus companys de claustre eren l'alpinista Edurne Pasaban –Educació Física–, l'actriu Ariadna Gil –Audició i Llenguatge–, la també alpinista Araceli Segarra –Educació Especial–, l'atleta Allison Stokke –Llengua Estrangera– i l'actual alcalde d'Alzira, Diego Gómez –Educació Musical–. Vicent Marzà, segons la mateixa informació, seria el professor d'Informàtica.

La campanya frustrada del PP

Noves Generacions del PP, a través dels seus diferents perfils, ha llançat aquest dimarts missatges amb la suposada mentida del conseller Marzà. A la campanya s'han sumat ràpidament diferents perfils oficials i de simpatitzants del partit que han donat per bona, fil per randa, la informació d'OKDiario difosa per les joventuts del PP.

Vicent Marzà mintió en su currículum cuando era profesor fingiendo ser ingeniero de carrera. https://t.co/GFjiHMIVzLpic.twitter.com/IWcXUyrYCq — NNGG Castellón Prov (@nnggcsprovincia) 1 d’agost de 2017

Entre les persones que han repiulat aquest tuit hi ha els diputats autonòmics Miguel Ángel Mulet i Marta Gallén; l'exalcalde de Castelló de la Plana, Alfonso Bataller, i els perfils oficials del PP de Castelló i del grup municipal.

No és la primera volta que a Noves Generacions se li gira en contra una piulada. També els va passar en el cas del #BirraGate, quan van acusar l'actual Consell de pagar una factura de 2.500 euros de cervesa d'acord amb la informació que va publicar ABC, tot obviant que el Govern del Botànic sí que va haver d'abonar aquesta factura que era, però, de l'època del govern del Partit Popular.