Els presidents de les Falles denuncien que l'enquesta de l'Ajuntament enfronta veïns i comissions

La Interagrupació de Falles, el col·lectiu que aplega els representants de les comissions i que es defineix com a "apolític", ha rebutjat aquest dimecres l'enquesta realitzada per l'Ajuntament al col·lectiu faller per les "presumptes irregularitats" comeses durant la seua realització. Han destacat que els fallers "també pertanyen al col·lectiu de veïns i, en conseqüència, intenten fomentar sempre la convivència"

Des de la Interagrupació s'han manifestat en aquests termes en un comunicat després de conèixer-se els resultats de l'estudi sociològic realitzat al col·lectiu faller, que, entre altres dades, reflecteix que els veïns, l'economia i la burocràcia són, per aquest ordre, els principals problemes que afecten les Falles.

Respecte a la primera qüestió, han indicat que els fallers compleixen "escrupolosament amb l'estricta normativa que s'exigeix per a realitzar qualsevol tipus de celebració o activitat en la via pública" i que la seua posició respecte a les associacions de veïns "és i ha sigut la d'estar oberts al diàleg per a tractar aquells temes que puguen perjudicar el col·lectiu i aportar solucions de millora per a pal·liar les molèsties que pot causar una festa de semblant envergadura".

A més, respecte als resultats que apunten a la sociologia electoral dels enquestats –el 22% dels quals se sent més identificat amb el PP–, han criticat la utilització que alguns mitjans i diversos representants públics han realitzat "en clau política dels resultats de l'estudi per a promoure la polèmica i la confrontació entre fallers i no fallers desencadenant una reacció de crítiques, insults i manifestacions cap als fallers", han lamentat.



"No estem disposats a consentir aquest tipus d'atacs i es posarà en mans de professionals tota la informació recopilada per a prendre les mesures que creguem oportunes", han agregat.

En aquest sentit, han demanat al regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera (JCF), Pere Fuset, així com als partits polítics que "intervinguen i que sapiguen defensar l'honorabilitat d'un col·lectiu apolític on cap gent de qualsevol ideologia, que és un motor de l'economia de la ciutat que aporta riquesa i que ha prevalgut sempre el seu esperit de convivència per sobre de tot".