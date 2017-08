PACMA denuncia el "maltractament sistematitzat" als cavalls en el tir i arrossegament

Forts colps en el morro, la panxa, els testicles… El Partit Animalista-PACMA ha anunciat la presentació de diverses denúncies davant la Generalitat Valenciana i el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport pel "maltractament sistematitzat" a què són sotmesos els cavalls en les exhibicions de tir i arrossegament.



L'entitat recalca que es tracta d'una activitat en què "no es practica cap esport", en consistir únicament a sotmetre un o diversos cavalls a arrossegar per una pista d'arena, que dificulta l'activitat, un carro carregat de sacs que pot arribar a pesar més de 3.500 quilograms –fins a 3 quilos per cada quilo que pese el cavall, segons la competició–. En aquesta pràctica, segons denuncia PACMA, "els cavalls que no aconsegueixen fer l'eixida, reben colps, càstigs i tractes vexatoris per no ser capaços de tirar de la càrrega".



Des de PACMA expliquen que aquestes denúncies es presenten "pocs dies després que el Consell aprovara una nova subvenció de 9.000 euros per a la Federació de Tir i Arrossegament", la qual cosa que ha sigut durament criticada pel Partit Animalista. "És vergonyós que un govern que s'autodefineix com a progressista i sensible al maltractament animal seguisca subvencionant una forma evident d'abús cap als cavalls, la qual cosa demostra, una vegada més, que per als animals tot segueix igual malgrat el canvi polític. Mentre el PP pretenia blindar el maltractament animal disfressant-lo de senyal d'identitat, el tripartit (PSPV-Compromís-Podem) segueix donant-li suport i subvencionant-lo tant des de la Generalitat com des de moltes poblacions en les quals governen", ha lamentat Raquel Aguilar, coordinadora de PACMA a València.

PACMA: "És vergonyós que se seguisca subvencionant una forma evident d'abús cap als cavalls"

Al costat de les denúncies i de la sol·licitud d'abolició d'aquesta activitat, PACMA ha fet públic el vídeo que "demostra la realitat del tir i arrossegament, un espectacle cruel, violent, minoritari i que no és una tradició ancestral, com en moltes ocasions es tracta de presentar, doncs el seu origen se situa en els anys 40", manifesta la formació.

Documentació del maltractament animal

PACMA subratlla que ha documentat durant mesos, amb fotografies i vídeos, diferents exhibicions de tir i arrossegament en diverses poblacions valencianes, entre les quals cita Utiel, Xàtiva, Alcàsser, Peníscola o València. "Hem pogut observar el sobreesforç, els insults i els colps que reben els animals durant el tir i arrossegament i que estan presents en tots i cadascun dels campionats que hem documentat", afirma Raquel Aguilar.



A més de denunciar "el maltractament cap als animals, la vulneració de la legislació europea i autonòmica de benestar animal i d'espectacles públics i del reglament de tir i arrossegament", el Partit Animalista sol·licita la suspensió cautelar de totes les competicions previstes a partir de la presentació de les denúncies. També demana la revocació i anul·lació del reconeixement i qualificació que s'haguera conferit per part de les autoritats esportives a l'activitat de tir i arrossegament com a modalitat o activitat esportiva.