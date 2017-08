AVA-ASAJA alerta que el nivell d'aigua actual de les séquies de l'Albufera pot inundar els arrossars i fer malbé la collita

L'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA-ASAJA) ha advertit, aquest dimecres, que els "excessivament elevats" nivells d'aigua que assoleixen aquests dies les séquies de les zones profundes del Parc Natural de l'Albufera "amenacen de rebentar els marges –cordons– dels camps d'arròs adjacents", cosa que provocaria la immediata inundació d'aquests, sobrepassaria l'altura de les espigues i causaria la pèrdua de la collita.

En un comunicat han indicat que les àrees productives que corren el perill d'inundar-se representen fins al 20% de la superfície arrossera de l'Albufera, és a dir, unes 3.000 hectàrees repartides entre les zones més baixes dels termes municipals situats al voltant del llac.

Segons el president d'AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, "les séquies van massa plenes i molts marges es troben al límit", així que "si hi haguera un episodi de pluja intensa, cosa que sol ocórrer durant la campanya arrossera, hi hauria altes possibilitats que l'aigua es desbordara entre els camps". Durant el cultiu resulta molt difícil reconstruir els cordons, a causa del complicat accés a les explotacions, de manera que, en la majoria d'explotacions afectades, "es perdria la producció i el treball de tot un any", ha remarcat.

Des de l'associació han assenyalat que el màxim responsable d'elevar les aigües fins a nivells "tan alarmants" és la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. "Històricament el sector agrari gestionava les comportes del llac d'una manera professional i compatible amb les activitats econòmiques, culturals i ambientals desenvolupades al parc natural. Després dels canvis esdevinguts al capdavant de la Junta de Desaigüe, només hem necessitat una campanya arrossera per a comprovar que l'Administració adopta mesures que posen en perill el cultiu", ha lamentat Aguado.

A parer de l'organització agrària, abans que els nivells de les séquies pujaren fins a aquestes cotes, seria necessari adoptar almenys dues actuacions preventives d'una manera urgent: reforçar els marges, la conservació dels quals és competència de l'Ajuntament de València, i dragar els canals de l'Albufera per a facilitar el trànsit fluid de l'aigua i minimitzar riscos de desbordament.