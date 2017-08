Els indicadors turístics del 2017 superen els de la València de la Copa de l'Amèrica del 2007

La ciutat de València està registrant "dades històriques" en turisme internacional. En aquest sentit, la ciutat ha registrat un increment de l'11,5 per cent en el nombre de pernoctacions fetes per visitants de mercats estrangers en el primer semestre de 2017 –en total, 1.340.503– respecte al mateix període del 2016. A aquestes xifres se suma l'augment en un 4,5% de les pernoctacions de turistes del mercat estatal en els primers sis mesos d'enguany –874.165 en total.



El creixement global de pernoctacions en la capital de l'Horta entre gener i juny del 2017 ha sigut d'un 8,6%, fins a les 2.214.668. Atenent a aquestes dades, Turisme València preveu que aquest exercici es tanque amb 4,8 milions de pernoctacions en la ciutat. Així ho han indicat, aquest dimecres, el director gerent d'aquesta fundació, Antonio Bernabé, en la roda de premsa oferida juntament amb la primera tinent d'alcalde i regidora de Turisme, Sandra Gómez, en què han presentat el balanç turístic del primer semestre de l'any i la previsió per a la temporada d'estiu.

"València està registrant en tots els indicadors de turisme xifres superiors a les del 2007, any de celebració de la 32a America's Cup"

Bernabé ha assegurat que València està registrant "en tots els indicadors" de turisme xifres superiors a les del 2007, any de celebració de la 32a America's Cup en la ciutat. Així, Gómez ha destacat el "creixement sostingut" experimentat entre gener i juny del 2017, "que manté la tendència des del 2015", i ha assenyalat que "es pot pronosticar" un "bon any i un estiu bastant bo". També ha avançat que la previsió per a aquesta temporada estival apunta un increment de la rendibilitat d'un 5% i també un creixement del 5% en ocupació. L'ocupació en juliol ha estat per damunt del 80%. Quant a l'augment de viatgers, Sandra Gómez ha agregat que s'ha registrat entre gener i juny del 2017 un augment del 10,1%, fins a aconseguir els 978.035.



Pel que fa als viatgers internacionals, el creixement ha sigut, amb 485.507 turistes, d'un 11,9% en l'esmentat semestre, mentre que els visitants estatals han pujat, amb 492.528, un 8,4%.

Els turistes russos han augmentat un 115%, els procedents de Suïssa, un 22,8%, els dels de Bèlgica, un 26,4%, i els turistes holandesos, un 15,4%

Pel que fa a la procedència dels visitants estrangers, ha ressaltat l'augment d'un 115% dels turistes russos, així com el dels procedents de Suïssa, un 22,8 per cent, i el dels de Bèlgica, un 26,4%. La regidora ha considerat que a aquests augments han contribuït "la línia directa València-Moscou" i les accions de promoció fetes en els mercats suïssos i belgues. En aquesta línia, ha ressaltat també la pujada dels turistes holandesos, un 15,4%, que la capital valenciana compta amb 15 freqüències setmanals d'avió amb Amsterdam i que s'està fent "molta promoció" en aquest mercat. No obstant açò, Gómez ha apuntat que el "principal" mercat estranger segueix sent l'italià.



La titular de Turisme ha valorat, així mateix, "la millora de la rendibilitat" del sector i ha citat dades com el Revpar –l'ingrés per habitació disponible–, amb un augment del 10,8 per cent en els primers sis mesos del 2017; el preu hoteler, que ha crescut en aquest període un 7,7 per cent –després d'haver disminuït fins al 2015–, i l'ocupació hotelera, amb una pujada del 2,4%.



La primera tinent d'alcalde ha subratllat, a més, que el turisme "segueix generant ocupació, riquesa i benestar" a València, amb un augment del 4,9 per cent en les ocupacions en hotels –2.143 llocs de treball– i del 4,8 per cent en apartaments –244 en aquest cas.



Pel que es refereix al trànsit aeri de la ciutat, l'edil ha afirmat que hi ha també "dades molt positives" en el primer semestre del 2017 que "consoliden el treball realitzat i l'aposta per la connectivitat", així com la idea de "consolidar" aquest trànsit "al llarg de l'any". En aquest sentit, Gómez ha apuntat que aquest estiu es compta amb "23 noves rutes" per a la temporada d'estiu respecte al 2016. Bernabé ha comentat, preguntat per la connexió directa amb els Estats Units, que se segueix "parlant i insistint" per a recuperar-la encara que ha asseverat que hi ha connexió a través de nou aeroports de grans distàncies.



En el trànsit internacional, l'increment de passatgers en l'aeroport valencià ha sigut d'un 14,8% i, en l'estatal, d'un 16,8% sobre els primers sis mesos del passat any. Sandra Gómez ha comentat també que hi ha hagut un augment del 33% en el nombre de visitants atesos en aquell semestre en les oficines de turisme de València Turisme –Tourist info. En aquestes oficines, que han augmentat les seues vendes un 6 per cent, hi ha hagut una despesa mitjana de 32,65 euros en productes turístics de la fundació. Les vendes realitzades a través de la web visitvalencia.com han pujat un 16 per cent amb una despesa mitjana de 93,7 per cent.