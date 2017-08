Ciutadans demana a Puig que inste Marzà a donar explicacions després de la suspensió del plurilingüisme

Primer va ser Carolina Punset. Després, Alexis Marí. I, ara, Mari Carmen Sánchez. Ciutadans ja ha fet passar, en els dos anys i escaig de legislatura, tres portaveus parlamentaris pel Palau de la Generalitat Valenciana. Aquest dimecres ha sigut el torn de l'actual síndica de Ciutadans (Cs), Mari Carmen Sánchez, qui s'ha reunit per primera vegada cara a cara amb el president Ximo Puig per a despatxar de l'actualitat política.

En una trobada "molt agradable i distesa", segons ha explicat Sánchez als mitjans de comunicació, la portaveu de Cs ha demanat al president Puig que force el conseller d'Educació, Vicent Marzà, a "no amagar-se" i "donar la cara" després de la suspensió del Decret de Plurilingüisme i explicar a les famílies les conseqüències de la decisió judicial de cara a l'inici de curs. Sánchez ha lamentat que després de la decisió dels tribunals hi ha "molts dubtes i incertesa". "Ni la comunitat educativa ni els valencians es mereixen aquest silenci eixordador [de Marzà]".

Sánchez, qui ha comparegut en solitari al Pati de Rectors del Palau, ha explicat que ha plantejat a Puig els dubtes del seu grup parlamentari sobre les conseqüències del "'decretàs' de Marzà" que, segons va explicar, coincideixen amb els de moltes famílies i professors. "Els pares no saben si les matrícules serveixen, si són vigents, si es repetirà el procés de matriculació, i la comunitat educativa, els professors, no saben a què atenir-se i si se seguirà endavant amb el decret o si es mantindrà el model d'ensenyament que fins ara s'havia estat realitzant".

Per a esclarir aquests dubtes, la síndica de Ciutadans ha instat Puig a fer de mitjancer perquè els grups parlamentaris que donen suport al govern permeten la compareixença del conseller a la Diputació Permanent de les Corts. "L'actitud del conseller d'Educació és inacceptable", ja que "segueix amagat" i "no dóna la cara", ha dit Sánchez. "Seria oportú que s'aprovara la compareixença i que el senyor Marzà puga donar un mínim de seguretat a pares, alumnes i professors que han de començar a treballar en setmanes i no saben a què atenir-se", ha assenyalat la portaveu parlamentària de Cs. Preguntada per la resposta del president de la Generalitat, Sánchez ha titllat l'actitud de Puig com a "molt receptiva" i ha assegurat que "ha estat escoltant amb atenció els motius pels quals sol·licitàvem aquesta compareixença".

Regeneració democràtica

Tot i que l'ensenyament era el tema que "més importava" Cs, segons ha confessat Sánchez, sobre la taula també han estat temes com la regeneració democràtica o el finançament autonòmic. Sobre el primer, Mari Carmen Sánchez ha traslladat, de nou, al president Puig la demanda del seu grup d'escometre una reforma de l'Estatut per a eliminar els aforaments. Segons ha explicat Sánchez, durant la reunió li ha traslladat la seua "incredulitat" respecte al criteri "desfavorable" del Consell en relació a la Proposició de Llei (PPL) de reforma de l'Estatut per a l'eliminació dels aforaments. "Sincerament, no ho esperava", ha puntualitzat Sánchez, qui ha recordat que els socialistes valencians "ho portaven en el seu programa electoral".

"Li he deixat ben clar [a Puig] que els mètodes estan damunt de la taula, que existeix una comissió en les Corts de reforma de l'Estatut que ja està en marxa, que l'únic que caldria fer és portar endavant aquesta modificació dels articles i començar un nou calendari de treball, en el qual tots els grups podríem debatre, parlar, esmenar i arribar a un acord", ha explicat la portaveu.

Pel que fa al finançament autonòmic, Sánchez diu "haver-li deixat clar" al president de la Generalitat que "des dels inicis" el seu partit ha estat a favor de sol·licitar la reforma del sistema. "Sempre hem estat, des de l'inici, amb el Consell i sempre ho seguirem estant perquè creiem que és de vital importància per a les arques de la Comunitat", ha asseverat Sánchez. "Tots sabem que, juntament amb Múrcia, som la comunitat autònoma amb un sistema de finançament més injust", ha afegit.

A més, la portaveu de la formació taronja ha valorat que l'últim informe de la comissió d'experts en matèria de finançament és "bo" per als interessos valencians i, a més, "objectiu". "Sobretot ens congratula que s'estiga complint el calendari de treball i esperem que aquest pròxim any, en tema de finançament, siga un bon any per a la Comunitat Valenciana", ha destacat.