La Federació de bandes anuncia un cicle de concerts en edificis històrics de la Generalitat

'Bandes al Palau de la Generalitat' és un nou cicle de concerts de bandes de música que ha de tindre lloc als edificis patrimonials de la Generalitat Valenciana. El projecte naix a través dels darrers contactes mantinguts entre la Federació de Bandes de Música de la Comunitat València (FSMCV) i Presidència, de manera que, aprofitant el programa Palaus transparents, impulsat per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, fins a 33 societats musicals puguen fer una desfilada o concert en aquests espais.

Aquest dimecres, l'FSMCV anunciava que s'obria el termini perquè les bandes de música puguen enviar les seues sol·licituds, un termini que finalitza el 20 d'agost. A més, informava que, per a dur endavant el cicle, hi ha un import total 47.025 euros de pressupost, una xifra que, segons els criteris de les bases, es repartiria entre les bandes participants segons el nombre de membres de cada agrupació. Tanmateix, tot i obrir el termini d'inscripció i anunciar el pressupost, l'ens federatiu ha sol·licitat una subvenció a Presidència que encara no està resolta, com reconeix a aquest diari el president de la federació, Pedro Rodríguez.

El programa consta de 33 concerts en espais propietat de la Generalitat repartits arreu de les tres demarcacions, de manera que les bandes que sol·liciten participar-hi puguen fer un concert o una desfilada a llocs emblemàtics, com ara el Palau de l'Almirall, el Palau de la Generalitat, els dels Català de Valeriola, la Casa de les Bruixes a Alacant o la Dels Caragols a Castelló de la Plana.

Els concerts i cercaviles tindrien lloc entre el 17 de setembre fins el 17 de desembre i cada espectacle se celebraria sempre el diumenge (a les 12 hores). Els 33 concerts estan repartits de manera equitativa en cadascuna de les tres demarcacions.

La Federació és l'òrgan que s'encarrega de canalitzar les sol·licituds i de fer el barem per a designar les bandes que vulguen participar. Les societats musicals, per la seua part, han de triar els dies en què voldrien participar, mentre que Presidència seria, en aquest cas, qui designaria l'espai patrimonial.