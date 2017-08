La Generalitat protegirà els ciclistes amb un pla que prioritza l'educació i la seguretat viària

La Generalitat té un pla per a millorar la seguretat dels ciclistes que circulen per les carreteres valencianes i reduir la sinistralitat. "La Comunitat Valenciana no és neutral en aquesta qüestió, estem a favor d'aquest mitjà de transport que és fonamental, no sols per a la mobilitat, sinó també la sostenibilitat. Hem de protegir els ciclistes que majoritàriament circulen per les carreteres i les ciutats", va expressar el president de la Generalitat, Ximo Puig, durant la presentació del 'Llibre Blanc sobre la Protecció de Persones de la Bicicleta a la Comunitat Valenciana'. L'objectiu final del pla és promoure l'ús de la bicicleta dins d'un context de vida saludable augmentant la seguretat dels seus usuaris. Per a això, pretén protegir els ciclistes, previndre la sinistralitat i fomentar mesures d'autoprotecció i seguretat viària.

El cap del Consell va explicar que no es tracta d'una mesura conjuntural relacionada sols amb l'índex de ciclistes morts en accidents en els últims mesos –huit usuaris han mort en els mesos transcorreguts en 2017–, sinó que respon a una preocupació real del seu executiu. Puig va recordar que el passat 16 de juny es va reunir amb tots els agents implicats en la matèria i es va constituir una comissió que responguera a les seues demandes. "En tan sols un mes hem sigut capaços de donar resposta oficial a un greu problema d'inseguretat", va expressar.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, en la presentació de pla per a millorar la segurat vial dels ciclistes / Europa Press

"És una iniciativa de caràcter estructural i suposa un full de ruta, en què han participat tots els actors implicats en la qüestió i que té la voluntat de millorar progressivament", va indicar el president, que va estar acompanyat durant la presentació pels consellers d'Educació, Vicent Marzà, i de Sanitat Pública, Carmen Montón, i pel director de l'Agència de Resposta a les Emergències, José María Ángel. El president del Consell també va afegir que el pla s'implementarà de manera immediata pel que fa a la vigilància d'itineraris i el control de les mesures de seguretat. Així mateix, el document també treballa l'àmbit de la prevenció i la conscienciació. "Hem d'educar en la convivència viària i el respecte als ciclistes", va insistir el president.

Document "viu"

El sotsdirector d'Emergències, Jorge Suárez, va ser l'encarregat de detallar el pla tot subratllant que es tracta d'un document "viu" que parteix del que ja existeix perquè "hi ha molt fet" i que es complementa amb noves iniciatives. "El més important era ajuntar tot el que s'ha fet i compartir-ho en diferents àmbits, ja que totes les propostes són responsabilitat en diferents horitzons temporals, administratius i d'usuaris", va expressar Suárez.

Suárez va explicar que el document fa una anàlisi de la situació al País Valencià, un territori on existeix un alt nivell d'usuaris de la bicicleta, tot i que no va saber concretar-ho en xifres. Tanmateix, les dades de la Federació de Ciclisme subratllen que el nombre de federats ha passat en una dècada dels 3.500 als 9.807 actuals, als qual cal sumar els 3.700 federats en triatló. Segons el president de la federació, Amadeo Olmos, al País Valencià hi ha unes 20.000 persones que acostumen a eixir en bicicleta.

El pla contempla dos eixos fonamentals: mesures i propostes. Les mesures estan ja identificades i cadascuna d'elles té un responsable i un coordinador i estan associades a plans ja existents. Les propostes són a llarg termini i tractaran d'implementar les noves tecnologies per a millorar la seguretat en la circulació dels ciclistes pels vials valencians. "Volem potenciar la bicicleta amb totes les condicions de seguretat possible", va assenyalar Suárez. Així mateix, el responsable d'explicar el pla va insistir també en els treballs de formació i educació ja que "és una de les exigències que hem detectat en l'enquesta que s'ha passat al col·lectiu".

El document s'ha elaborat a través de l'anàlisi dels patrons territorials i de les característiques de la sinistralitat, així com d'enquestes als usuaris, i s'haurà de materialitzar amb l'engegada de plans d'acció específics, establint un full de ruta i indicadors d'execució i compliment. Junt amb el pla, la Generalitat posarà en marxa a partir del pròxim dilluns una campanya de difusió per a fer visible la necessitat de respectar el col·lectiu ciclista sota el lema: 'La seua seguretat depén de tu: protegeix-los'.

Entre les mesures destacades es troben el disseny de la xarxa viària, la identificació de xarxes preferents, la creació de rutes alternatives, el manteniment de voreres, la vigilància i sanció, la modificació de la normativa, l'aplicació de tecnologia o les mesures de formació, entre d'altres.