Puig rebutja la violència contra el turisme i assegura que el Consell "garantirà la seguretat" dels visitants

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assegurat aquest dijous que el govern valencià està en contra "de qualsevol forma de violència" contra el turisme, per la qual cosa garantirà "sempre" la seguretat de tots els ciutadans que opten per estiuejar al País Valencià. El cap de l'executiu valencià ha precisat que en aquest territori "no hi ha un problema que puga tenir aquesta deriva en cap cas".



Puig s'ha manifestat en aquests termes a preguntes dels mitjans en el Palau de la Generalitat a València, on ha presentat el pla de seguretat viària per a ciclistes, en ser qüestionat pels "atacs" contra el sector turístic a Catalunya i les Illes Balears i per si creu que podrien produir-se al territori valencià.



"La nostra posició és contrària a qualsevol expressió de violència", ha asseverat el cap del Consell valencià. Puig ha afegit que "no hi ha cap motiu perquè es produïsquen" aquest tipus de situacions –a Barcelona, el col·lectiu Arran va atacar un bus turístic, i a Balears un local de Palma– perquè al País Valencià "no hi ha un problema que puga tenir aquesta deriva en cap cas".



El president ha asseverat que des de la Generalitat "sempre" garantiran la seguretat de tots els ciutadans que opten pel País Valencià en vacances, la qual cosa considera "una de les millors decisions que es poden prendre".

Cal recordar que València està a punt d'arribar al punt de saturació de vivendes turístiques, segons demostra un estudi que l'Ajuntament va encarregar en primavera per a conéixer al detall les xifres d'un sector que en altres ciutats, principalment Barcelona, està generant nombrosos problemas de convivència.